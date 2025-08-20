La confesión de Gimena Accardi a Migue Granados tras el escándalo: “Estoy completamente abajo”

Luego de hacer su descargo sobre el engaño a su ahora exmarido, Nicolás Vázquez, Gimena Accardi se presentó nuevamente como columnista en el programa de streaming Soñé que volaba (OLGA). Aunque evitó hablar sobre el escándalo que desató su infidelidad, no pudo impedir mostrar cómo se sentía. “Estoy completamente abajo”, le dijo a Migue Granados en un ida y vuelta divertido que tuvieron.

“Estás en un buen día por el saunita, el entrenamiento, te despertaste temprano, desayunaste rico y sabés que hay una pata menos en la mesa y dijiste ‘Vamos a ajustar’”, comentó la actriz. Rápidamente, el conductor la interrumpió: “¿Quién?“. ”Yo, estoy completamente abajo, es como que no vine”, respondió con un tono de frustración.

Gimena Accardi no pudo evitar mostrar lo mal que se sentía en una conversación con Migue Granados (Foto: Captura OLGA)

Sin embargo, Granados aseguró que ella estaba “radiante” y que, además, él no tenía tele, entonces no sabía lo que había pasado. “No, tengo los ojos más hinchados que vos, imaginate. Tengo más ojeras que vos”, aseguró Accardi, quien también reconoció: “Estás gracioso, no sé si yo necesitaba reírme o qué, pero me estás haciendo reír”.

“Vos estás muy mal, entonces estás con la vara muy baja”, remató Migue. “Puede ser”, comentó Gimena. “Ya vez un caniche y te ponés bien”, sumó Granados y continuaron con el tema del día.

El descargo completo de Gime Accardi

Es que la actriz había pactado reemplazar a Nati Jota y así lo hizo, aun en medio el escándalo por la infidelidad a Vázquez, que la mantuvo en el foco mediático. De hecho, fue el streaming el medio que eligió para hablar al respecto. “Estoy sin dormir, estoy angustiada, estoy mal. Pero también siento la necesidad de hablar y aclarar cosas que ayer se estuvieron diciendo y que me tienen en el ojo de la tormenta”, sostuvo el miércoles, al inicio del programa.

“A la única persona que le debía explicaciones, que es Nico, ya se las di. En 18 años uno comete errores. Yo cometí uno. Me mandé una cag***, malísima y me hago cargo de una parte de lo que se dijo ayer. Es cierto lo que se dijo, pero la mitad de las cosas, la otra no y de eso no me voy a hacer cargo. Y también es lo que necesito aclarar de algún modo", agregó.

Nico Vázquez reveló que ya iniciaron el proceso de divorcio con Gime Accardi

“En la pareja soy la responsable de haberse mandado la cag*** en estos 18 años. Di las explicaciones a mi marido. Del otro lado hubo entendimiento. Me perdonó, me miró a los ojos y me dijo: ‘Yo te sigo amando, esto a vos no te define’“, aseguró Accardi.

Sin embargo, cuando salió de OLGA fue abordada por muchos medios de comunicación y dijo que el tercero en discordia había sido “un random”. De esta forma quiso despejar los rumores que indicarían que el hombre con el que habría cometido la infidelidad habría sido Andrés Gil, su compañero de elenco en la obra que dirige Vázquez y pareja de Candela Vetrano.

Por su parte, Nico Vázquez -que también fue buscado por la prensa- rompió el silencio y contó que la perdonó. No obstante, aseguró que ambos están en pleno proceso de divorcio y que, por el momento, no hay posibilidad de volver a ser pareja en el futuro.