La confesión de Graciela Alfano que espantó a Jey Mammon: “Qué susto”

Graciela Alfano fue la invitada de lujo este jueves en Los Mammones (América) y habló de todo, hasta de los romances que tuvo con mandatarios argentinos. En un pasaje de la entrevista, la actriz lanzó una declaración que sorprendió al conductor Jey Mammon.

“Tuviste relaciones, por ahí momentáneas... Yo hablo de historias que vos contaste, con tipos que hay que estar. Tenés expresidentes”, insinuó Jey. “Tengo presidentes de acá”, le contestó Alfano. “Pero en ejercicio no”, indagó el conductor. “En ejercicio sí”, le confirmó la diva. “Ah, pero en aquel momento”, acotó Mammon, a lo que su invitada asintió. “No en este, ¡qué susto!” exclamó el presentador agarrándose el pecho.

“No, no, Alberto con todos los bolonquis que tiene lo único que falta es que le caiga Graciela Alfano en su vida”, bromeó. “Con ‘el turco’ estuviste”, señaló Jey, haciendo referencia al expresidente Carlos Menem. “Lo conocí en un primer momento, cuando era un caudillo con las patillas. A los seis meses se separa de Zulema y él, que estaba enamorado, me pide que me vaya a vivir con él a Olivos y yo no quería”, confesó la entrevistada.

“Es más, yo estaba casada con un funcionario de su gobierno y había tenido a mis chicos. No daba, era como una complicación, igual, ya lo dije mil veces: la fidelidad no ha sido mi fuerte. Yo perdí un juicio por infidelidad aunque las nuevas generaciones no lo puedan creer. No se usa más, lo perdí con mi ex, con el que estaba casada”, recordó la actriz. Para finalizar, hizo una reflexión: “Creo que estamos en un momento que hay que blanquear, creo que es demasiado fuerte que haya un virus que nos puede matar ahí afuera y encima estar careteando”.

LA NACION