La confesión de Florencia Peña que conmovió a Pampita hasta las lágrimas

Florencia Peña y Pampita contaron que admiran y que no de la otra

Durante el primer programa del año de PH: Podemos Hablar , Andy Kusnetzoff inauguró un nuevo segmento: Enfrentados . En esta edición, Pampita Ardohain y Florencia Peña pudieron decirse, mirándose a los ojos, lo que más admiran la una de la otra y aquello que no les gustaría tener.

"Admiro de vos como atravesaste todos los dolores de tu vida, y aún así, seguís siendo la mujer que querés ser" , confesó la actriz a la modelo. "¡Eso es tan inspirador! Creo que ya te lo dije alguna vez, me toca muy de cerca lo que viviste y te admiro profundamente por estar acá. Irradías siempre alegría", agregó emocionada hasta las lágrimas.

Pampita, conmovida por las palabras de su compañera del Bailando por un Sueño , se lamentó que las medidas preventivas para evitar la propagación del coronavirus le impidieran abrazar a su colega. "Que loco esto que no nos podemos tocar, porque te abrazaría".

En cuanto a lo que no le gustaría tener de la modelo, Flor fue muy sincera. "Tenés una dinámica de paciencia que en algún punto me encantaría tener, pero se que no podría porque soy pura polvorita. Igualmente son muchas más las cosas que admiro de vos", le dijo.

Cuando le llegó el turno de hablar a Pampita, también se deshizo en elogios para con la actriz. "A mi me gusta de vos tu alegría siempre, y que seas tan concreta cuando hablás con otras mujeres, como que abrazás con las palabras", expresó. "Siempre tenés el consejo justo, como una hermana que está ahí para vos, para darte una mano. Sos cálida con los que conocés y con los que no, me gusta esa empatía".

"Flor está siempre abierta a dar, no hay escudo de por medio y lo admiro mucho, porque yo me cuido más. Ella es más entregada a todo lo que pasa a su alrededor, todo la emociona, se compromete con todo y eso me encanta", agregó la morocha.

¿En cuánto a lo que no podría tener? "El poliamor, ni hablar, eso no te lo envidio nada", aseguró riéndose. "Me muero, Roberto [García Moritán, su esposo] me llega a caer con otra y no, no puedo".