La conmovedora despedida de Larry De Clay a Toti Ciliberto: “No tengo consuelo”

A los 63 años murió Salvador Maximino Ciliberto, más reconocido como Toti Ciliberto. La noticia se conoció durante la mañana de este martes y conmocionó a todo su círculo íntimo.

Según explicó Larry De Clay, amigo y colega de Ciliberto, el humorista debió ser internado a raíz de una descompensación y sufrió un paro cardiorrespiratorio durante la madrugada de este martes.

“Esta tristeza es enorme. No tengo consuelo. Volá alto, hermano. Te vamos a extrañar toda la vida“, expresó De Clay en su cuenta de Instagram con una foto de ambos en el estudio de televisión de ShowMatch.

Sin consuelo y en shock por la muerte de su amigo, el humorista habló con TN a primera hora de la mañana y expresó su inconmensurable dolor por lo ocurrido: “La verdad que estoy muy mal. Hace un día y medio que estamos con mi mujer y con los muchachos hablando con su actual pareja y con el hijo”. Vale remarcar que durante años trabajó con Ciliberto y entabló una gran amistad.

De Clay contó que Ciliberto padecía un problema intestinal que lo tuvo a maltraer por varios meses. Durante la jornada del lunes, el humorista agravó su estado de salud al descompensarse y eso llevó a su familia a internarlo de urgencia.

“Yo hablé con él por audio ayer a la tarde y estaba mejor. Pero, en la madrugada, entró en paro [cardiorrespiratorio]”, sostuvo el humorista, con su voz entrecortada, sobre las últimas horas con vida de Ciliberto.

La vida de Toti Ciliberto estuvo marcada -sin saberlo- por el bullying. En una entrevista que brindó a LA NACION, el humorista reveló que en sus inicios sufría burlas por las marcas en su rostro y un día decidió reírse él mismo de ello, lo que lo condujo al sendero del humor. “En mi época no se trataba. Yo no sabía que era bullying, pero todo el tiempo me cargaban. Era un momento donde lo carnal, lo físico y lo bello parecía ser lo primordial y único”, expresó.

El humor se convirtió en un refugio, mientras ejercía como profesor de Educación Física en el partido de San Martín, provincia de Buenos Aires. Abocado al teatro en el Parakultural, dio con un casting de Telefe y convenció a los reclutadores de talento de la época, quienes le dieron un espacio en VideoMatch en el año 1992, donde conoció a Marcelo Tinelli y otros compañeros con los que marcaron un antes y un después en el humor.

Su talento lo llevó a conducir Adivina adivinador (1997) y a recorrer otros ciclos como Esta noche con Moria Casán (2011) y La peluquería de Don Mateo (2013). Además, incursionó en el cine con Vivir intentando (2003), Brigada explosiva: misión pirata (2007), Cuatro de copas (2012) y Los bastardos (2023).

Multifacético y querido por todos sus colegas, Toti Ciliberto dejó un gran vacío con su muerte. Muchos de sus compañeros se expresaron en las redes sociales y enviaron el pésame a sus familiares y su círculo íntimo.

