Rumores de separación para Diego Torres y Débora Bello: “Él se fue a vivir a otro departamento”

Este jueves, Los ángeles de la mañana arrancó con un enigmático sobre una crisis de pareja. “Esta les va a doler. Los dos son muy conocidos pero uno tiene mucha, mucha fama. Es una pareja internacional”, adelantó Ángel De Brito, sembrando intriga en el estudio.

Mientras el conductor contestaba una a una las preguntas de sus panelistas, advirtió: “Tienen más de 40 años y una criatura”. La primera en tirar un nombre fue Cinthia Fernández aunque esta vez sin éxito. Tras descartar a Mónica Ayos y Diego Olivera de la escena del conflicto, el periodista contó en que se basó para llegar a esta conclusión: “Estuvimos investigando con Maite [Peñoñori] y con Pía [Shaw] y hay algo que nos llamó la atención”, señaló sin dar demasiados detalles.

Como de costumbre, hubo que esperar hasta el final del programa para que se devele la incógnita. “ Diego Torres y Débora Bello están en crisis ”, confirmó Peñoñori. Ante la sorpresa del resto de sus compañeras, la angelita explicó: “Ellos están viviendo en Miami hace bastante. Hay rumores de que él se habría mudado del hogar que comparten. Estuvimos buscando en redes y desde junio no postean fotos juntos, ella no lo acompañó a la entrega de los Latin Grammy aunque ellos tienen una hija chiquita, y como la entrega fue en Las Vegas quizá tuvo que ver con eso. Igual ella le puso algunos mensajes buena onda en relación a esta premiación”.

Diego Torres y Débora Bello son padres de Nina Instagram

“ A mí me contaron que él se fue a vivir a otro departamento en la calle 79, que estaría viviendo ahí por ahora. Quizá sea una crisis y vuelven a estar juntos. A los dos les mandé mensaje y ninguno me contestó. Generalmente contestan, más si se tratara de una mentira. Siempre fueron reservados, pero contestan y esta vez está difícil la palabra de Diego, por eso me huele a que algo pasa”, comentó el conductor de LAM.

Mientras las panelistas confesaban ser fans de esta pareja, Pía Shaw recordó que los papás de Nina se casaron en secreto en medio de la pandemia. “¡Ojalá se arregle todo!”, exclamó la periodista.

En plena pandemia del coronavirus, la pareja dio el sí en una íntima ceremonia en Miami Instagram @bellodeb

En las últimas horas, la modelo compartió en su cuenta de Instagram una serie de historias referidas a las donaciones de ropa que hizo a un emprendimiento solidario en Miami. “Tengo el auto cargado con tres containers de ropa para donar que es Nina y mía”, explicó en uno de los videos. También subió algunas fotos de cómo preparó su casa de cara a la temporada navideña que se avecina, pero en ninguna de las imágenes hay registro alguno de Torres.