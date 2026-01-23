La contundente reacción de María Susini cuando quisieron preguntarle por su separación de Facundo Arana

La edición de LAM (América TV) de este jueves comenzó con un nuevo enigmático: la separación de María Susini y Facundo Arana. A pesar de que ambos se muestran juntos durante sus vacaciones familiares en Mar del Plata, según el ciclo de espectáculos, el amor de pareja habría llegado a su fin.

En LAM aseguraron que Facundo Arana y María Susini se separaron

“Ella lo habla más que él; él está más reticente con esta situación”, dijo Pepe Ochoa, panelista del programa que conduce Ángel de Brito; a la vez aseguró que todo se dio en buenos términos. “Se quieren mucho e intentaron seguir adelante, pero hoy ya no funcionan como pareja”, agregó. A raíz de esto es que desde Puro Show (eltrece) fueron en busca de las palabras de la modelo, quien sorprendió a todos con su reacción.

En las imágenes que compartió el ciclo que conducen Pampito Perelló y Matías Vázquez, se la vio a la presentadora de 49 años en la playa con el traje de neoprene, con tabla de surf en mano, lista para disfrutar del deporte entre las olas. Mientras el notero intentaba llamarla, María desvió la mirada. “La cara que me puso cuando me vio”, lanzó el periodista.

Y continuó: “Fue una cara como de ‘nooo, qué pesado este pibe’”. Acto seguido, mostraron que, una vez que salió del mar, quiso esquivarlos, por lo que salió por otro lado.

María Susini en traje de neoprene lista para surfear (Foto: Captura TV)

En ese sentido, Vázquez quiso saber cómo la vio los días previos a que la bomba estallara. “La verdad es que ella tiene una rutina poco marcada, depende de cómo esté el día. Obviamente, que ella lo primero que se fija es el tema del mar, del oleaje, del viento porque su actividad principal es el surf”, señaló el cronista.

“Ella llega acá al parador, entra un poquito al gimnasio, calienta un poco y después, cuando ve que el tema del viento, las olas y demás están acordes para poder surfear, baja rápidamente al mar”, continuó.

Y completó: “Les quería sumar un dato. Estuve hablando con gente de acá del balneario que conoce su rutina año tras año, y me decían que previo, 2025, 2024, Facundo Arana de vez en cuando se hacía presente en el balneario. Acá en diciembre y en enero no lo vieron ni una sola vez”.

La supuesta crisis sorprende, pero en cierta medida. Es que tanto la modelo como el actor dejaron de compartir fotos juntos en sus respectivas redes sociales. El último posteo que realizaron en conjunto fue en julio de 2025, fecha en la que se tomaron unos días de descanso sin sus tres hijos y compartieron algunas fotografías que resumieron el momento.

María Susini y Facundo Araná en el Sur, sus últimas vacaciones románticas (Foto: Instagram/@facundoaranatagle)

“Un día en el Paraíso. Como si fuese un sueño. Y ya de vuelta en casa. Vuelta al trabajo”, escribió el protagonista de Muñeca brava en la descripción del posteo que realizó en su cuenta de Instagram, en la que acumula poco más de 900.000 seguidores.

María Susini y Facundo Araná en su último posteo juntos (Foto: Instagram/@facundoaranatagle)

En ese sentido, mencionó algunos de los momentos que más disfrutaron, entre los que se encuentra el volcán Lanín, que está en la frontera entre Argentina y Chile. “Con el Lanín en mi retina. Y amigos geniales. Y la Reina Loca. ¡Y así…! ¡Buena semana para todos!”, completó.

Susini y Arana se casaron en 2012

La historia de amor entre Arana y Susini comenzó en 2007 con un flechazo inmediato en un asado. Tras una primera cita extrema en la que saltaron en paracaídas, la pareja consolidó rápidamente su relación con el nacimiento de sus hijos, India, Yaco y Moro, y selló su unión con una propuesta de matrimonio épica en la cima del Everest antes de casarse formalmente en 2012.