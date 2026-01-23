Facundo Arana y María Susini estarían separados: quiénes son sus hijos y qué edades tienen
El matrimonio que lleva 19 años junto afronta ahora rumores de crisis muy fuertes; durante todo este tiempo juntos conformaron una numerosa familia
- 2 minutos de lectura'
En las últimas horas, Facundo Arana y María Susini quedaron en el centro de la atención mediática luego de que comenzaran a circular fuertes versiones sobre una posible separación. Según dijeron en LAM (América TV), el matrimonio que lleva más de 19 años junto habría llegado a su fin, una noticia que generó sorpresa entre quienes siguieron de cerca la historia de la pareja, que durante años se mostró sólida y reservada con su vida privada.
La información se dio a conocer en LAM (América TV), donde aseguraron que la separación es un hecho. “Ellos, obviamente, se quieren mucho e intentaron seguir adelante, pero hoy ya no funcionan como pareja”, contó Pepe Ochoa, quien además señaló que no habría conflicto entre ellos y que fue la modelo quien comenzó a hablar del tema.
En la misma línea, el panelista agregó: “Por eso llega la información. Incluso habló mucho del tema durante un viaje”, y detalló que, aunque actualmente están juntos en Mar del Plata disfrutando unos días en familia, la situación ya es distinta. “Se muestran juntos porque no hay ningún problema, pero el amor se terminó”, sostuvieron. También remarcó que “ella lo habla más que él; él está más reticente con esta situación”. Por ahora, ninguno de los protagonistas confirmó públicamente la ruptura.
Cabe destacar que, desde el inicio de su relación, la pareja eligió preservar su vida privada, especialmente por el cuidado de sus tres hijos: India, Yaco y Moro. India nació en 2008, mientras que los mellizos Yaco y Moro llegaron al mundo en octubre de 2009. De este modo, la hija mayor tiene 17 años y los mellizos, 16.
A través de sus redes sociales suelen compartir algunas postales de su cotidianeidad, donde muestran cómo crecen los chicos y distintos momentos compartidos como familia, siempre con un perfil cuidado y lejos del exceso de exposición.
Otras noticias de Facundo Arana
¿Se terminó el amor? Facundo Arana y María Susini se habrían separado tras casi 20 años de relación
En fotos. De Alacrán y Alfredo Casero a César "Banana" Pueyrredón, las figuras lanzaron la temporada en Mar del Plata
"Inolvidable". Facundo Arana recordó a Romina Yan con una anécdota que emocionó a todos
- 1
Ámbar de Benedictis se dio un chapuzón en las playas de Punta del Este y sorprendió por el parecido con su madre, Juana Viale
- 2
Carla Quevedo contó su experiencia con Nicola Peltz, la esposa de Brooklyn Beckham: “Me hizo esperarla afuera del baño”
- 3
La reacción de Dolores Fonzi tras enterarse que Belén, su película no fue nominada a los Premios Oscar
- 4
Araceli González celebró su amor con Fabián Mazzei y compartió una profunda reflexión: “Las mentiras arruinan vidas”