Facundo Arana y María Susini estarían separados: quiénes son sus hijos y qué edades tienen

En las últimas horas, Facundo Arana y María Susini quedaron en el centro de la atención mediática luego de que comenzaran a circular fuertes versiones sobre una posible separación. Según dijeron en LAM (América TV), el matrimonio que lleva más de 19 años junto habría llegado a su fin, una noticia que generó sorpresa entre quienes siguieron de cerca la historia de la pareja, que durante años se mostró sólida y reservada con su vida privada.

La información se dio a conocer en LAM (América TV), donde aseguraron que la separación es un hecho. “Ellos, obviamente, se quieren mucho e intentaron seguir adelante, pero hoy ya no funcionan como pareja”, contó Pepe Ochoa, quien además señaló que no habría conflicto entre ellos y que fue la modelo quien comenzó a hablar del tema.

En LAM aseguraron que Facundo Arana y María Susini se separaron

En la misma línea, el panelista agregó: “Por eso llega la información. Incluso habló mucho del tema durante un viaje”, y detalló que, aunque actualmente están juntos en Mar del Plata disfrutando unos días en familia, la situación ya es distinta. “Se muestran juntos porque no hay ningún problema, pero el amor se terminó”, sostuvieron. También remarcó que “ella lo habla más que él; él está más reticente con esta situación”. Por ahora, ninguno de los protagonistas confirmó públicamente la ruptura.

Facundo Arana y María Susini tienen tres hijos: India, Yaco y Moro (Captura: Instagram @facundoaranatagle)

Cabe destacar que, desde el inicio de su relación, la pareja eligió preservar su vida privada, especialmente por el cuidado de sus tres hijos: India, Yaco y Moro. India nació en 2008, mientras que los mellizos Yaco y Moro llegaron al mundo en octubre de 2009. De este modo, la hija mayor tiene 17 años y los mellizos, 16.

La pareja siempre mantuvo un bajo perfil con su familia (Foto: Instagram @facundoaranatagle)

A través de sus redes sociales suelen compartir algunas postales de su cotidianeidad, donde muestran cómo crecen los chicos y distintos momentos compartidos como familia, siempre con un perfil cuidado y lejos del exceso de exposición.