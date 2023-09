escuchar

En las redes sociales, Daniela “la Chepi” Viaggiamari encontró el lugar donde dar a conocer su sentido del humor y su música. Poco a poco, comenzó a destacarse como una influencer, la cual genera mucha risa y aborda situaciones de la vida cotidiana planteadas con un tono descontracturado. Pero además, debido al gran alcance que tiene sus contenidos, realiza diversas reflexiones y fue en las últimas horas que llamó a los adultos a tomar conciencia respecto de los comentarios que les hacen a los niños, tras una mala experiencia personal con su hija, Isa.

Isa y Dani la Chepi son madre e hija y además una dupla explosiva en las redes sociales, ya que graban contenidos juntas desde que la niña era muy pequeña y saben representar muchas de las situaciones en las que las mamás se sienten muy identificadas. Pero fuera de este tipo de videos, en las últimas horas, ambas decidieron compartir con sus seguidoras una reflexión acerca de una situación que atravesó la niña luego de cambiar su aspecto con un corte de pelo.

La Chepi habló sobre el mal momento que vivió con su hija (Captura video)

Frente a cámara, la actriz explicó que ella como adulta debió pasar por un importante proceso respecto de cómo le afectan los comentarios negativos de los otros en las redes sociales. “Estamos acostumbrados a recibir en las redes sociales críticas -y no constructivas-, sino comentarios demasiado agresivos. No importa la cantidad de seguidores que tengas, los recibimos. Y no solo a los chicos o adolescentes les hace muchísimo daño, sino que a los adultos también”, introdujo.

“No solo en las redes sociales pasa esto, sino que en tu círculo íntimo puede pasar, y suele pasar”, indicó. Acto seguido, reveló que sus palabras estaban direccionadas a una experiencia personal que vivió con su hija. “Ayer Isa se cortó el pelo y cuando volvió a casa y llamó a una persona de mi círculo íntimo. Le muestra el cambio muy feliz y esta persona, adulta, le dice. ¿Por qué te cortaste el pelo? No me gusta el pelo corto, te hace la cara más redonda, me gusta muchísimo más largo”, reveló.

Dani La Chepi hizo un fuerte descargo sobre el comentario que le hicieron a su hija (Captura Instagram @danilachepi)

Estas palabras y el cambio de ánimo de la pequeña de 9 años, que pasó de estar contenta a triste por el comentario, llevó a Dani a hacer una profunda reflexión, y no dudó en compartirla con sus seguidores para extender el mensaje, ya que considera que este tipo de comentarios, sobre todo hacia los niños, quedan “encarnados” para toda la vida, tal como le sucedió a ella de pequeña, cuando su delgadez era blanco de críticas.

Dani "La Chepi" hizo un fuerte descargo ante un comentario que le hicieron a su hija

En este contexto, la Chepi pidió que se revise lo que se le va a decir a las infancias “porque cuando sos grande es muy difícil desencarnarte ese comentario”, y aseguró que luego cuesta superarlo. Rápidamente, la publicación se viralizó y muchos de sus seguidores agradecieron que se hable de estas cuestiones, que causan mucho daño, ya que hay muchos casos en los que se refieren a los haters, pero pocos a las personas del entorno del afectado por estas frases.

“Se tenía que decir. Bien dicho. Gracias Chepi. Isa es la niña más linda e inteligente que conozco”, comentó Catherine Fulop, y “Gracias”, le puso Celeste Cid. Por supuesto que no faltaron palabras de amor para la pequeña, a quien le dijeron que el corte le queda muy lindo.