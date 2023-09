escuchar

El Bailando 2023 (América) volvió a la pantalla cargado de talento, propuestas y polémicas. En esta ocasión, la pista de baile no fue el lugar del conflicto en lo que respecta a un nuevo enfrentamiento de Yanina Latorre y Alex Caniggia, pero sí fue el tema que los unió para abrir un nuevo capítulo en su histórica pelea.

No se sabe con exactitud cuándo fue el momento en el que Yanina Latorre y Alex Caniggia comenzaron con un enfrentamiento mediático, que se reaviva cada tanto, pero lo cierto es que la panelista y Mariana Nannis, madre del joven, mantienen una enemistad que data de los años 90, cuando sus esposos jugaban en Boca. En 2014 se cruzaron durante una emisión del Bailando (eltrece) y dejaron en claro que no se pueden ni ver.

Mariana Nannis mantiene un enfrentamiento con Yanina Latorre

Al parecer, la mala relación con Yanina la heredó Alex, quien no duda en lanzar fuertes críticas contra la panelista. Con el debut de Lola Latorre en la pista del Bailando, el conductor no dudó en apuntar hacia los padres de la joven con un filoso mensaje en la red X (antes Twitter) al responder una publicación en la que se preguntaba sobre las sensaciones acerca de la performance que brindó.

“¿Quién es la hija de puntita y de la cornuda mundial?”, fue el comentario que hizo con una clara intención de ofender a la familia al mencionarlos, relacionándolos con los rumores que los tuvo como protagonistas.

Poco tardó Yanina Latorre en salir a contestarle. Por el mismo medio, expresó tajante: “Avísenle a este mal educado que los padres la aman. Le dan bola. No la dejan tirada. Y le dieron mucha educación, algo que a este inútil nadie le dio”.

Alex apuntó contra Lola Latorre y sus padres (Captura Twitter)

De esta manera, la panelista remarcó el gran vínculo que mantiene con su hija, algo totalmente distinto a la situación de Alex con sus padres, Mariana Nannis y Claudio Caniggia, quienes se encuentran en medio de una pelea judicial y mediática tras su separación.

Yanina Latorre le contestó a Alex Caniggia (Captura Twitter)

De hecho, fue en la propia pista del Bailando donde Charlotte Caniggia, hermana de Alex, se mostró apenada al hablar del nulo diálogo con sus padres. “Yo estoy dispuesta a sanar el vínculo familiar, estoy tratando pero es difícil. Ellos no me llaman nunca. Espero que me digan ‘hola hija estoy orgulloso de vos’, pero nada. Ojalá ellos recapaciten y sean unos padres presentes, como siempre lo fueron”, pidió ante el público.

Semanas atrás, Alex apuntó directamente en redes sociales contra su madre, a quien acusó de desalojarlo del departamento que ocupaba junto a su novia, Melody Luz, en el momento que estaban a punto de convertirse en padres. Esta actitud lo enojó y por eso decidió cortar la relación con Mariana.

Charlotte Caniggia habló sobre la relación con sus papás: "Todo anda muy mal""

Ahora, tras la respuesta de Latorre, “el emperador” decidió no volver a referirse al tema, al menos por ahora.