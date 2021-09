La cruda confesión de Pipo Cipolatti sobre Flavia Ortiz, la madre de sus hijos: “No sé dónde está enterrada”

El 7 de febrero de 2004, Flavia Ortiz, expareja y madre de los mellizos de Pipo Cipolatti, se suicidó arrojándose de un octavo piso de un edificio de Almagro. En diálogo con Luis Ventura para Secretos verdaderos (América), el cantante confesó que no recuerda cómo la conoció ni dónde está enterrada.

“No me acuerdo como la conocí (a Flavia Ortiz). Estuvimos poco tiempo juntos, es una etapa que no tengo clara, con cronos me llevo mal. No sé dónde está enterrada, cero información sobre eso”, reconoció el artista, de 61 años. Aunque luego aclaró: “No sé ni dónde están mis viejos. Al cementerio y a la iglesia no me interesa ir”.

La inesperada confesión de Pipo Cipolatti sobre la madre de sus hijos

Pipo se mostró bastante reacio a hablar sobre el tema con el conductor, sin embargo, respondió todas las preguntas y aseguró tener pocos recuerdos de su expareja. “Hace un año que no estaba con ella, no sé qué pasó. Yo estaba haciendo otra cosa y no me acuerdo que estaba haciendo ni lo que le pasaba a ella. Fue algo muy trágico y muy siniestro pero no puedo dar una opinión, y si la tengo es para mí”, asumió.

Tras separarse del músico, Ortiz había recorrido algunos programas de televisión donde denunció mediáticamente que sufrió violencia de género por parte del intérprete. La mujer y Cipolatti se habían convertido en padres de los mellizos Donatto y Giorgio, en 2002.

En torno a si había hablado con sus hijos, que actualmente tienen 18 años, sobre la muerte de Flavia, el ex integrante de Los Twist dijo que “no recuerda si alguna vez le preguntaron por su mamá” y reconoció: “No lo hablé con mis hijos, y si me preguntan no sé qué contarles”.

Flavia Ortiz, que se hacía llamar Flavia Pereyra Iraola, no murió instantáneamente tras arrojarse de su departamento, ubicado en Corrientes al 3800, en la ciudad de Buenos Aires. La mujer estuvo internada dos días en el Hospital Ramos Mejía, pero se encontraba en estado crítico, con politraumatismos y diversas fracturas, y era asistida con ayuda mecánica para respirar. Fue velada en una casa de sepelios de Belgrano, pero el músico no concurrió.

El bautismo de Donatto y Giorgio: los padrinos fueron Gerardo Sofovich, Charly García, Fabiana Cantilo y Paulina Karadayijan Archivo

Al momento de la muerte de Flavia, Pipo enfrentaba adicciones. Dos semanas después del trágico suceso, el músico fue detenido por la policía por tenencia de drogas. Según consignó una nota de LA NACION en aquél momento, fue aprehendido a la salida de un restaurante, en la avenida San Juan y Saavedra, donde la policía lo revisó y encontró entre sus pertenencias una bolsa con cocaína. Por este hecho se le abrió una causa, pero meses después fue sobreseído.

A lo largo de su carrera, Cipolatti se ha visto inmerso en varios escándalos. En octubre de 2018, fue denunciado e investigado por haber cobrado durante seis meses la jubilación de su madre fallecida, tras falsificar el certificado de supervivencia. Según se dio a conocer, el cantante cobró casi 160 mil pesos entre jubilaciones y pensiones de la Policía Federal, defraudando la caja de retiros.

Este año, cuando fue invitado a PH: Podemos Hablar (Telefe), hizo un desafortunado comentario en relación a los cuidados que tuvo frente a la pandemia de coronavirus. “Cuando salía para ir al mercado chino, en una época le tiraba aerosol (desinfectante) al chino”.

Ante la sorpresa del conductor y los invitados, Cipolatti se intentó justificar. “‘Yo soy paranoico’, le explicaba al chino. Estaba pagando y yo tenía mi aerosol con alcohol. Si le tiraba a las cosas que yo tocaba, ¿por qué no le puedo tirar al tipo que está tocando las cosas”. “No. ¡Porque no!”, le contestó Andy Kusnetzoff sorprendido.