La decisión que habría tomado Nicolás Cabré con respecto a la mudanza de su hija Rufina a Turquía con la China Suárez

Desde que María Eugenia ‘China’ Suárez comenzó a salir con Mauro Icardi, lo que muchos medios de comunicación se preguntaban es cómo haría para mantener su relación con el jugador del Galatasaray, dado que toda su vida y la de sus tres hijos, Rufina, Magnolia y Amancio está desarrollada en la Argentina. Sin embargo, después de una serie de viajes a Estambul, toda la familia habría quedado encantada con Medio Oriente y habrían empezado a plantearse la posibilidad de convivir todos juntos en el exterior.

Esta idea se estuvo materializando en los últimos días, según informó Martín Candalaft en el canal de streaming Bondi Live. La primera en decirle a sus padres que desea irse a vivir a Turquía habría sido Rufina, la hija mayor de la actriz con Nicolás Cabré. “Él le va a firmar o va a estar de acuerdo con que su hija se vaya a vivir a Turquía. La China Suárez tiene la intención de irse a vivir ahí y su hija quiere ir con ella, por lo que Cabré, aparentemente, le estaría respetando el deseo a la niña“, indicó el periodista.

Nicolás Cabré permitiría que Rufina comience una nueva vida en el exterior junto a su madre (Foto: Instagram @nicocabre80)

“Va a dejar de ver a su hija por cuatro o cinco meses porque el viaje a Turquía es de 25 horas, no es que lo podés hacer en un fin de semana”, remarcó Candalaft sobre la decisión que tomó el actor en las últimas horas, para cumplir los anhelos de su hija.

Nicolás Cabré habló sobre cómo se encuentra su relación con la China Suárez

Nico Cabré rompió el silencio y habló sobre la posibilidad de que su hija viaje a Turquía

A su vez, en la noche del miércoles, el actor fue abordado por la prensa a la salida del teatro Picadilly, donde presenta su nueva obra y, a diferencia de otras oportunidades, se animó a dar detalles de su vida privada. “¿Cómo estás Nico?“, le consultó el notero de Puro Show (eltrece). ”Muy bien, ¡feliz!“, dijo, tomado de la mano de su actual pareja, Rocío Pardo.

“¿Las cuestiones familiares están solucionadas? Porque hay algunos rumores de que tu hija podría viajar a Turquía. Te lo pregunto con respeto porque sé que es algo de lo que no te gusta hablar“, quiso saber el periodista. ”Esta todo muy bien. Siempre estuvo todo muy bien. Pero bueno, después no me voy a poner a contestar las cosas que inventan ustedes. Pero está todo en paz. La prioridad es Rufi y siempre lo tuvimos muy claro“, indicó Cabré un tanto molesto.

“¿Desmentís entonces esa información?“, indagó el notero. ”Yo no desmiento, ustedes digan lo que quieran. Yo te estoy diciendo que está todo bien. Y la prioridad siempre es y será Rufi", sentenció el intérprete. Con relación a si mantiene una buena relación con la China Suárez, agregó: “Sí. Tenemos diálogo. Lo importante es Rufi”.

Los comentarios en redes sociales sobre la entrevista que brindó Nicolás Cabré a la prensa (Foto: Captura de pantalla de YouTube)

Rápidamente, sus declaraciones se volvieron virales en Internet, donde gran cantidad de personas quedaron sorprendidas con la soltura con la que Nicolás Cabré abordó la entrevista, a diferencia de en otras ocasiones, y remarcaron el buen diálogo que parece mantener con la madre de su hija, en medio de los conflictos mediáticos que la rodean día tras día: “Respetuoso y claro.. fin!“; ”Qué grande Nico" y “Cabré, te amo. Habla cuando le da su bendita gana. Hasta les sonríe y los cuida de caerse“.