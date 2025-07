Quién es Natasha Rey, la mujer acusada de ser la tercera en discordia entre Mauro Icardi y la China Suárez

Mauro Icardi volvió a estar en el ojo de la tormenta luego de que Natasha Rey, una vedette uruguaya, afirmara, mediante capturas de mensajes y videos, que el futbolista le enviaba mensajes íntimos. Él la desmintió y adjuntó una captura de un chat para presuntamente evidenciar que era ella quien le mandaba imágenes comprometedoras y no al revés. Además de lanzar un descargo desde Turquía, en Buenos Aires, su novia, María Eugenia ‘la China’ Suárez se puso de su lado y apuntó contra la mujer.

En las últimas horas, estalló el escándalo y todas las miradas se posaron en Icardi, puesto que fue acusado de haberle sido infiel a la China Suárez con Natasha Rey, una vedette uruguaya. En su cuenta de Instagram, donde acumula 149 mil seguidores (que aumentaron considerablemente en las últimas horas), entre ellos Elián Ángel Valenzuela, alias L-Gante, la mujer se describe como “multifacética” y de Aries. En 2022 ganó el certamen Miss Costa América y fue coronada en Panamá.

Icardi desmintió a Rey y la China Suárez apoyó a su pareja (Foto: Instagram @mauroicardi / @sangrejaponesa)

Rey acusó a Icardi de escribirle y mandarle videos íntimos, aun estando en pareja con Suárez. El futbolista no lo dudó y salió al cruce. Compartió en sus historias de Instagram una captura de una solicitud de mensaje de la mujer. Ella le envió una foto subida de tono y le escribió: “Soy tu uruguaya Mauro”, pero según dio a entender, él no le respondió. “¿Esta sería mi supuesta ‘amante’ o a la que le mando mensajes? Jajajajaja Qué raro... porque nunca acepté los mensajes y me mandó videitos desnuda gratis. Muy poco creíble", arremetió el delantero del Galatasaray.

“Dejen de inventar, dejen de mentir, dejen de buscar fama en mi nombre o ensuciando a mi pareja, dejen de hablar gratis porque como siempre y con todo, ¡tengo pruebas! Publicaría la grabación de pantalla, pero Instagram me va a cerrar mi cuenta por exponer videos de desnudos. Les mando un beso, conmigo no jueguen que los prendo fuego", sentenció Icardi.

Los mensajes de Natasha Rey (Foto: Instagram @juariu / @natasharey1)

Por su parte, su novia, la China Suárez, también disipó cualquier rumor de crisis y salió a apoyar a su novio. “Por lo menos le hubieras aceptado los mensajes baby”, comentó con ironía y un emoji de una carita sacando la lengua. Luego, ambos, tanto Icardi como la China Suárez, borraron esa historia de Instagram.

Los mensajes de Natasha Rey tras la respuesta de Icardi (Foto: Instagram @juariu / @natasharey1)

Pero, esta telenovela tuvo una segunda parte. Vicky Braier, alias Juariu, compartió imágenes que subió Rey a Instagram. Publicó lo que parecía ser una foto de Suárez y le puso un emoji de cara de payaso. “En breve, para vos rompe hogares. Contame, no tiene un arito en forma de argolla en... Tu sabes que sí, yo también", expresó.

Tras el escándalo, Natasha Rey puso su cuenta de Instagram en privado (Foto: Instagram @natasharey1)

Luego siguió: “Te ardió, te llegó, no le entran balas a él. En breve te contesto, mi amor. Todo trucho, lo mismo hiciste con la China, la negabas. En breve muestro tu..., las fotos que me mandaste”. A raíz de las repercusiones, la mujer puso en privado su cuenta de Instagram.

El posteo de Icardi tras el escándalo con Rey (Foto: Instagram @mauroicardi)

Este jueves, en tanto, Icardi hizo un nuevo posteo para retrucar los dichos en las redes y expresó, junto a emojis de caritas llorando de risa: “Si van a editar y filtrar por lo menos editen y háganlo creíble. Tranquilos que no me ofende, pero sean competentes, no baratitos”.