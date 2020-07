La conductora indagó sobre la vida sexual de Mauro Szeta y su esposa, y lanzó una desconcertante pregunta que sorprendió a todo el equipo de Cortá por Lozano Crédito: Twitter

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de julio de 2020 • 09:25

En el tradicional segmento "Terapia grupal", el staff de Cortá por Lozano se somete a interrogatorios y comentarios de Verónica Lozano. Fue durante ese segmento que ayer, la conductora del magazine vespertino que va por Telefe sorprendió a Mauro Szeta con una desconcertante pregunta durante el segmento del que todos participan.

En medio de la charla grupal, el columnista de policiales se refirió a la situación que vive junto a su esposa Clarissa Antonini, con quien se casó a fines de 2018. "Fin de la cuarentena y con hisopados negativos, decidimos que volviera el amor a la pareja. Hubo gasto calórico", comenzó el periodista. "El amor volvió de una manera armoniosa, fogosa, muy bien", señaló, visiblemente contento por la situación.

"Hubo velas, música de Gal Costa, whisky, caipirinha y pasión", relató. "Lo pasamos muy bien y nos dimos cuenta de que todavía, a pesar del paso de la cuarentena y el aislamiento obligatorio, el amor está vigente, fogoso, como aquella primera vez hace 10 años". Los comentarios de Szeta le interesaron a Lozano, en tanto analista que dirige el segmento, por lo que la conductora quiso profundizar. "Hay un término bastante soez que dice que hay hombres que son 'vaca buena' o 'vaca mala'. ¿Usted es vaca buena o vaca mala?", consultó Lozano.

"¿Qué es eso? No sé. Dame una explicación de acuerdo al horario", respondió el periodista especializado en temas de seguridad. Lozano replicó: "Los de las vacas se refiere a los varones que practican mucho el sexo pero no dan. Digamos que el grifo no abre y hay otros caballeros que lo abren y terminan", contó. Además, Lozano recordó que el economista Javier Milei se había autodenominado "vaca mala" porque al ser profesor de sexo tántrico, podía postergar por horas su eyaculación.

"Ya entendí", respondió Szeta. "Sería un 'ternero', un ternero juguetón", añadió. Finalmente, el periodista contó cómo se dio el nuevo acercamiento con su esposa. "Me indagó ella. El acto de indagatoria lo llevó adelanto la fiscal, el 308 en términos de la provincia de Buenos Aires. Me dijo 'siéntese acá, usted va a responder esta pregunta. Arrancamos el acto de indagatoria, señor' Le contesté en un lenguaje moderado", finalizó.