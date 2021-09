La desgarradora despedida de Sarah Jessica Parker a Willie Garson, su compañero de Sex and the City

A tres días de la muerte de su compañero de elenco de Sex and the City, Willie Garson, Sarah Jessica Parker lo homenajeó con un desgarrador posteo en las redes sociales. En su texto de despedida, la actriz describió la pérdida como “insoportable”.

Garson, recordado por interpretar a Su inen la serie, murió este martes a la edad de 57 años. El actor había luchado durante años contra un cáncer de páncreas y la noticia de su fallecimiento fue confirmada por su hijo Nathen.

A poco de conocerse la triste noticia de su partida, muchos de sus compañeros de elenco de la icónica ficción de HBO le rindieron tributo a través de las redes sociales. Cynthia Nixon, Kim Cattrall y Kristin Davis fueron tres de las actrices que manifestaron su angustia y le dedicaron sentidas palabras.

La respuesta de Sarah Jessica Parker a Chris Noth que da cuenta del dolor que le produjo la partida de Willie Garson Instagram

Pero a diferencia de ellas, Parker no se había expresado al respecto. En su momento, solo se había limitado a comentar una publicación conmemorativa de su colega Chris Noth (Mr. Big en la serie), donde explicaba que aún no estaba lista para despedir a su amigo.

Este viernes, finalmente, rompió el silencio y le dedicó un emocionante mensaje a Garson en su cuenta de Instagram. Junto a una serie de fotos, la estrella de Hollywood escribió: “Ha sido insoportable. A veces, el silencio es una declaración de la gravedad del asunto, de la angustia. La magnitud de la pérdida de una amistad de más de 30 años ha sido insoportable. Una verdadera amistad que permitió secretos, aventuras, una familia profesional compartida, conciertos, viajes por carretera, comidas, llamadas telefónicas nocturnas, una devoción mutua a la paternidad y todas las angustias y alegrías que la acompañan, triunfos, decepciones, miedo y rabia”.

La galería de fotos con la que Sarah Jessica Parker despidió a Willie Garson Instagram @SarahJessicaParker

“Willie, voy a extrañar todo de vos. Y voy a recordar nuestros últimos momentos juntos, voy a releer cada mensaje de tus días finales y transcribir nuestras últimas llamadas”, agregó.

“Tu ausencia es un cráter”, definió la actriz, que luego se dirigió al hijo de su compañero: “Todo mi amor y condolencias a tu querido Nathen: fuiste y sos la luz de los ojos de Willie y su mayor logro era ser tu papá”.

El inolvidable papel de Willie Garson en Sex and the City

Garson actuó en 27 episodios de Sex and the City y participó en las películas de 2008 y de 2010. También formó parte de la esperada continuación de la historia And Just Like That..., que será un trabajo póstumo del actor.

En la ficción, dio vida a uno de los personajes más queridos por los fans: Stanford, un miembro de la alta sociedad que conocía todos los secretos de Carrie Bradshaw, la protagonista interpretada por Parker, a quien aconsejaba en todo momento.

“La familia de Sex and the City ha perdido a uno de los suyos. Nuestro asombroso Willie Garson”, dijo el productor ejecutivo Michael Patrick King en un comunicado. Luego, añadió: “Su espíritu y su dedicación estuvieron presentes todos los días en el rodaje de And Just Like That... Él estuvo allí, dándonos todo, incluso cuando estaba enfermo. Todos extrañarán sus dones como actor y persona. En este triste y oscuro momento, nos reconforta el recuerdo de su alegría y su luz”.