Quién es la actriz que desplazó a Scarlett Johansson como la más taquillera de la historia

Zoe Saldaña alcanzó un récord que muy pocos actores lograron en la historia de Hollywood: el de haberse convertido en la actriz más taquillera de todos los tiempos. Su participación protagónica en las franquicias más exitosas del cine en los últimos 15 años la llevó a encabezar el ranking global de recaudación, superando a figuras consagradas del universo de Marvel.

Según la última actualización del sitio especializado The Numbers, la actriz lidera el listado gracias al impacto de Avatar: Fire and Ash, la nueva entrega de la saga dirigida por James Cameron, que terminó de consolidar su posición en la cima mundial.

Zoe Saldaña es actualmente la actriz más taquillera de todos los tiempos (Foto: Instagram @zoesaldana)

De acuerdo con los datos oficiales, las películas protagonizadas por Zoe Saldaña acumulan 15.470 millones de dólares en recaudación global, una cifra que la coloca por encima de Scarlett Johansson, quien hasta 2025 ocupaba el primer puesto gracias a su rol como la Viuda Negra en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

La artista logró este récord con una filmografía marcada por producciones de enorme impacto comercial. A su vez, es una de las pocas actrices que formó parte de las tres películas más taquilleras de la historia del cine:

Avatar (2009), la película más exitosa de todos los tiempos

Avengers: Endgame (2019), que ocupa el segundo lugar histórico

Avatar: The Way of Water (2022), otra de las producciones que superaron la barrera del billón de dólares

A este listado se suma el reciente éxito de Avatar: Fire and Ash, que en sus primeras semanas superó los 1230 millones de dólares de taquilla, impulsándola al primer puesto del ranking. Según la actriz, la oportunidad de participar de este film la hizo conectar con ella misma y es por eso que afirmó sentirse representada por la salvaje Neytiri.

La revista Time la nombró una de las 100 personas más influyentes del mundo en el 2023 (Foto: Instagram @zoesaldana)

“Me gustaría estar conectada de la manera en la que Neytiri lo está con la naturaleza. Es una cosa hermosa, también la pasión que ella siente por su pueblo, por su tribu, por su clan. En eso simpatizo mucho con ella. Porque yo siento una pasión por mis raíces y también un respeto increíble por mi familia”, sostuvo la actriz en diálogo con la agencia EFE.

Este protagónico fue un gran desafío para la mujer, quien cuenta con tres hijos, a quien debió dejar por gran cantidad de días durante los períodos de grabación. “Fue un reto muy grande, el de irme de mi casa cuando estábamos haciendo las dos películas, yo también estaba con la casa llena de niños pequeños. Tenía mi nido lleno y me iba de mi hogar al set de rodaje, que siempre me dio mucha felicidad. Pero esta vez tenía que encarnar a una mujer que estaba en completo luto. Fue algo difícil”, reveló.

Además de interpretar a Neytiri en Avatar, Zoe Saldaña fue una pieza clave del Universo Marvel con su papel de Gamora en la trilogía de Guardianes de la Galaxia y en varias películas de Avengers. También integró la franquicia histórica de Star Trek, donde encarnó a la teniente Uhura.

Más allá del impacto económico, la carrera de Zoe Saldaña también fue reconocida por la crítica. En los últimos años recibió importantes premios y nominaciones, entre ellos un BAFTA, un Globo de Oro y un Oscar, consolidando un perfil que combina éxito comercial y prestigio artístico.