La drástica decisión de Nicolás Pauls: abandonó la ciudad, la carne y la televisión

“Soy vegano y no podría cocinar un cadáver”, dijo Nicolás Pauls en El Show Del Espectáculo, el ciclo que conduce Ulises Jaitt por Radio Urbana, sobre una potencial participación en MasterChef Celebrity. Durante la nota, además de asegurar que no le interesaría ser parte del exitoso reality show gastronómico, el actor contó cómo vive por estos días, cuáles son sus actuales proyectos, y reveló que, además de ser vegano y vivir lejos de la ciudad, hace 30 años no tiene televisión.

Primero, el actor se refirió a sus emprendimientos artísticos actuales. “Acaba de salir el tercero disco de este proyecto”, dijo en relación con su trabajo como productor de los álbumes que se editan a beneficio de Casa de la Cultura de la Calle, una asociación civil sin fines de lucro que montó su hermano Gastón Pauls hace 17 años. “El fin de Casa de la Cultura es darle clases de arte, de música, de teatro, de fotografía y de escritura, a niños en situaciones muy complejas, que están atravesando situaciones de vulnerabilidad de derechos, entonces se arman talleres en todas estas disciplinas, en barrios carenciados, en institutos de régimen cerrados, en hogares”, detalló.

Así, contó que la entidad que fundó Gastón propone que los chicos escriban ideas sobre sueños, canciones de cuna. “Entonces yo tomo esas letras, escritas por niños de entre seis y veintipico de años, y convoco artistas de todo el mundo, para que cada uno elija una letra y componga una canción de cuna para esa letra. Es una coautoría entre músicos de todo el mundo y estos niños. Así sacamos estos tres discos, en donde estuvieron [Luis Alberto] Spinetta, [Ricardo] Mollo, Fito [Páez]….un montón de nombres de acá, Uruguay, Brasil, Inglaterra, Estados Unidos, Australia, Irlanda”, explicó.

Luego, Pauls habló de un cambio radical en su vida que se produjo cuando cumplió 40. “Fue un momento muy crucial por muchos lados”, explicó. En ese sentido, contó que, luego del fallecimiento de su padre, con dos hijos y una separación en curso, se replanteó su vida entera. “Tiene que ver también con una cuestión natural, en la vida del águila hay una analogía muy fuerte con lo que le pasa al ser humano a los 40″, sostuvo. “El águila a los 40 se siente ya muy vieja, sus plumas no dan más, su pico esta todo roto, sus uñas están muy largas…. entonces es, o sigue viviendo así o se renueva. En ese momento de la vida es muy común tener un momento de crisis, que es maravilloso para poder transformarnos”, agregó.

Sobre sus nuevos hábitos, el hermano de Anita Pauls contó que hace 30 años que no tiene televisor. “Me informo con la computadora. Si elijo ver algo es alguna serie, pero la verdad que no consumo mucho”, explicó. Incluso, cuando se le preguntó si iría a MasterChef Celebrity, respondió: “Pasa que soy vegano y no podría cocinar un cadáver. No lo consumo para saber qué se hace ahí. Cada cual atiende su juego y elige que ver y qué consumir. Ojalá que cada uno lo elija decidiendo realmente, no de manera casi inducida. No me sentiría cómodo que me propongan cocinar un cadáver”.

Nicolás Pauls contó que ahora vive lejos de la ciudad y que se arrepiente de no haberlo hecho antes

Además, contó que ahora vive lejos de la ciudad y que se arrepiente de no haberlo hecho antes. “Muchas veces tuve la sensación de ‘no vuelvo a trabajar en esto, o con esta persona’. Pero después me parece que el tiempo pone ciertas cosas en su lugar. En esos momentos de estar haciendo algo que no me gustaba, o con gente que no me gustaba, se respira y después el tiempo te hace mirar las cosas desde otro lado”, reflexionó.

Durante la charla, el actor se refirió también a sus vínculos del pasado y contó que durante su juventud fue infiel. “No me ha sucedido que me hayan sido infiel, me resultaría difícil, pero creo que con el tiempo las cosas se van ordenando. Estamos aprendiendo todo el tiempo como seres humanos en esta vida, entonces creo que cometemos sistemáticamente errores. Lo importante es darse cuenta de esos errores y buscar no cometerlos nuevamente”, añadió.

Además, Pauls se refirió a la legalización de la marihuana y consideró “cada uno tiene derecho a tomar sus decisiones”. En el mismo sentido opinó sobre la legalización del aborto en la Argentina. “Me parece que está bien que cada ser vivo tome decisiones sobre su cuerpo, y también entiendo a aquel que no está de acuerdo. Esta raza del humano es una raza que está todo el tiempo en conflicto con el otro. No soporta ni tolera las diferencias que se tiene con el otro, y eso lleva al conflicto”, apuntó.

El actor se desvió luego hacia temas políticos y manifestó que hoy descree “absolutamente de todo sistema gobernante” y explicó sus razones: “No tienen ningún tipo de horizonte armado. Hoy se llaman así, mañana se llaman así. Me pregunto, ¿Por qué sonríen en sus fotos de campaña? No hay nada para sonreír, hay mucho para hacer”.