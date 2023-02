La dura crítica de Ernesto Tenembaum al kirchnerismo por decir que Cristina está proscripta: “Me da vergüenza explicarlo”

escuchar

Ernesto Tenembaum analizó la campaña del kirchnerismo que busca instalar la idea de que Cristina Kirchner “está proscripta”, luego de la condena por corrupción en su contra. En ese sentido, caracterizó de “relato”, “fantasía” y “disparate” los dichos de una parte del oficialismo. Además, lamentó que no haya “dirigentes que paren esta pavada”.

En un duro editorial, el periodista hizo un repaso de los líderes políticos latinoamericanos que fueron proscriptos a lo largo de la historia y concluyó que, en el caso de la actual vicepresidenta, no solo “no hay proscripción” porque “no tiene impedimento de nada”, sino que además es “una falta de respeto bastante grande para la gente que ha sufrido mucho”.

“Se está haciendo una campaña muy fuerte sobre algo que no existe”, insistió el conductor de Radio Con Vos luego de comentar el comunicado del Frente de Todos “donde se comprometen a luchar contra la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner”, enarbolando afiches que dicen “proscripción las pelotas”. Se trata de una idea que surgió de la propia expresidenta cuando sostuvo que “no hay renunciamiento, hay proscripción”.

Ernesto Tenembaum contra "el relato" de la proscripción de Cristina Kirchner: "Es una fantasía"

Tenembaum comenzó su comentario describiendo la situación de Nicaragua, donde la dictadura de Daniel Ortega ha deportado a 222 presos políticos, entre los cuales figuran militantes históricos como Dora María Téllez o candidatos presidenciales como Cristiana Chamorro. “Hubo mucha gente proscripta; se los detuvo y ahora están exiliados. Algo así pasó en Venezuela, donde gran parte de los líderes opositores terminaron presos y fuera del país”, recordó.

“Algo así, incluso más grave, le pasó al General Juan Perón. Hubo otros presidentes peronistas presos: Perón se tuvo que exiliar; a Carlos Menem, cuando era gobernador de La Rioja, la dictadura lo metió en cana; e Isabel Martínez de Perón, que después del golpe de Estado, estuvo cuatro años presa”, repasó Tenembaum.

“Hay dirigentes peronistas que sufrieron mucho. Ni hablar de la persecución que sufrieron durante la dictadura militar. En 1955, Perón es derrocado por una dictadura; Cristina Kirchner no: gobernó dos períodos consecutivos y es la vicepresidenta de un tercer período sin ser interrumpida en ningún momento de su gestión”, comparó.

“Cuando derrocaron a Perón, hubo un decreto que prohibía la palabra ‘Perón’, increíble; pero el nombre Kirchner te lo chocás todo el tiempo: el Centro Cultural Kirchner (CCK), la rotonda Kirchner, la sala de primeros auxilios Kirchner, el puente Kirchner, la avenida Kirchner, etcétera… la plaza, el barrio, el puente…”, repasó y añadió: “El cuerpo de Eva Perón fue robado, ocultado y secuestrado; el cuerpo de Néstor Kirchner reposa en una bóveda que quizá sea el monumento más importante por lejos en el Cementerio de Río Gallegos”.

Cristina Fernández de Kirchner aseguró que está "proscripta" tras la condena por corrupción en la causa Vialidad

Y siguió con las comparaciones: “Perón no podía administrar sus bienes, que fueron incautados; Cristina Kirchner, salvo por un momento, puede hacerlo. Perón no podía volver al país; Cristina Kirchner puede ir y volver las veces que quiera. Perón durante 17 años no pudo ser candidato; ella fue candidata a senadora y a vicepresidenta después de ser presidenta”.

“Uno compara lo que pasa con Cristina Kirchner con otra gente: Menem fue preso, Diego Maradona fue preso, Ernestina Herrera de Noble fue presa, Domingo Cavallo fue preso, pero Cristina Kirchner no. Y a nivel latinoamericano ni hablar. Lula fue preso; hubo mucha gente que sufrió, pero en el caso de Cristina Kirchner eso no ocurre”, afirmó.

“A nivel latinoamericano, hubo expresidentes peruanos presos; la expresidenta de facto de Bolivia presa, el gobernador de Santa Cruz de la Sierra, preso; Lula preso. Eso no ocurre en el caso de Cristina Kirchner, no tiene impedimento de nada; objetivamente y por suerte, no está proscripta”, subrayó.

El periodista sostuvo que decir “que Cristina está proscripta es duro para la democracia argentina, porque no lo está” y que a la vicepresidenta “nunca le preocuparon las proscripciones de gente que no piensa como ella, nunca son mencionadas, ni en Venezuela ni Nicaragua”.

Los afiches con la palabra "Cristina 2023" Tómas Cuesta

“Lo curioso es que se está haciendo una campaña muy fuerte sobre algo que no existe. Esto no es cuestión de opinión. Podés hacer campaña contra la persecución política o el lawfare pero proscripción no, porque ella puede presentarse”, continuó y agregó: “Es una falta de respeto bastante grande a gente que ha sufrido mucho. Perón, los desaparecidos, Menem, Isabel Martínez, gente que ha sufrido mucho, pero no es el caso de Cristina Krichner, que más allá de tener causas, no tiene nada que ver con proscripciones”.

Y finalizó: “Hay tantas diferencias entre una proscripción y lo que está pasando con Cristina que me da un poco de vergüenza tener que explicarlo, pero me parece interesante hacerlo porque eso arrastra al Frente de Todos a sacar una declaración de ‘lucha contra la proscripción de Cristina’, o sea están luchando contra algo que no existe. Uno no puede superar la perplejidad respecto de esto; no hay dirigentes que paren esta pavada. Una cosa es la proscripción y otra es el invento; la fantasía de mentir con una proscripción. Y creo que lo que está pasando no es una proscripción sino solamente un relato, una fantasía y un disparate”.

LA NACION