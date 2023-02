Eduardo Feinmann recordó una particular frase de Agustín Rossi antes de que asuma como jefe de gabinete

escuchar

Después de analizar los números de la inflación de enero, que fue de 6% con un acumulado interanual de 98,8%, Eduardo Feinmann recordó una frase que solía emplear Agustín Rossi, el exinterventor de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y flamante jefe de gabinete de ministros del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

“La heladera no miente”, dijo Feinmann, tras recordar que, cuando asumió el actual ministro de Economía, Sergio Massa, en agosto de 2022, la inflación había sido de 7.4%; en septiembre de 6.3%; en octubre de 5.4%; y en noviembre 4.9%. “Y ahí empezaron a entusiasmarse con que en marzo o abril la inflación iba a estar en torno 3%. Parece que ese sueño duró poco. Va a ser muy difícil llegar a ese 3 ó 4 por ciento”, destacó el conductor de radio Mitre.

“La heladera no miente. Esta frase no es mía, le pertenece a Agustín Rossi, quien hoy va a asumir como jefe de Gabinete. Cuando hacía campaña para gobernador en la provincia de Santa Fe, su campaña era justamente ‘la heladera no miente’. Y es lo que está pasando ahora, la heladera no miente”, subrayó Feinmann.

Alberto Fernández y Agustín Rossi, que dejará la AFI para asumir como jefe de Gabinete

“Hace tiempo lo vengo diciendo y no me canso de repetir: ‘No crean lo que dice la TV. Quien te dice tu realidad es la heladera’”, escribió Rossi hace poco más de cinco años atrás, en septiembre de 2017, en la red social Twitter. Según el INDEC, la inflación de ese mes había sido del 1,9% y acumulaba un 17,6% en el año.

Rossi asumirá como el jefe de los ministros en un contexto donde “la guerra contra la inflación” anunciada por el Presidente hace un año no ha dado los resultados esperados, más bien lo contrario. El santafesino ocupará el cargo en reemplazo del tucumano Juan Manzur cuando regrese de un viaje familiar a los Estados Unidos, confirmaron fuentes oficiales.

Hace tiempo lo vengo diciendo y no me canso de repetir "No crean lo que dice la TV. Quien te dice tu realidad es la heladera" — Agustín Rossi (@RossiAgustinOk) September 21, 2017

Como informó LA NACIÓN, en el Frente de Todos hay expectativas respecto de lo que pueda aportar Rossi al gobierno en los próximos meses. Apuestan a que colabore con la comunicación de la gestión, algo que se esperaba que hiciera Manzur, lo cual no logró.

Rossi, apodado “el chivo”, es un ingeniero civil y militante peronista de 63 años. Integró el último gobierno de Cristina Kirchner como ministro de Defensa, y se sumó al de Alberto Fernández como titular de la misma cartera desde diciembre de 2019 hasta 2021, cuando se alejó para volver a competir por un lugar en la lista de su provincia natal. Luego del impasse, asumió como titular de la AFI.

