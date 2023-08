escuchar

En los primeros episodios de Got Talent Argentina (Telefe) se vio una diversidad de talentos entre los participantes que se presentaron. No obstante, el que causó más ternura entre todos fue el pequeño Aythan Valentín Arias, de tan solo 4 años, quien ingresó al escenario para tocar el timbal frente al jurado compuesto por Abel Pintos, Flor Peña, La Joaqui y Emir Abdul. “Sé tocar el timbal, me encanta el timbal”, señaló en la previa a su presentación.

La primera semana de Got Talent Argentina comenzó con muchas risas, emociones, sorpresas y llantos. Y este jueves por la noche no fue la excepción cuando entró en escena un niño para sorpresa de todos. “Vine a tocar el timbal, es difícil”, le dijo a Lizy Tagliani detrás del escenario. Al ingresar con su vaso de gaseosa, el santiagueño vestido de traje conquistó el corazón de todos con su simpatía, a pesar de que se le entendían pocas palabras de lo que decía. Pero esto no fue un problema, ya que cada intervención que tuvo en el micrófono que le sostenía la conductora, el niño generaba ternura y admiración.

Aythan saludando al público de Got Talent Argentina Telefe

El pequeño señaló que quería tocar el timbal con Abel Pintos y luego les hizo una demostración de su talento. Se subió a una silla y comenzó a tocar al ritmo de “Te hubieras ido antes”, una cumbia de Huguito Flores. El público estalló al notar que el niño de cuatro años tocaba al compás de la música e incluso que respetaba los cortes a la perfección mientras marcaba el ritmo con sus pies. Al terminar, saludó a todos los presentes en el estudio, que estallaron y se pusieron de pie para aplaudirlo.

El selecto jurado tomó la palabra tras haberse emocionado y sorprendido en muchas partes de la presentación. Emir Abdul le consultó al participante si también le gustaba bailar y el niño respondió que sí. “Podemos poner una guaracha”, señaló Abel Pintos, y al escuchar la música Aythan se puso a bailar sin ningún tipo de pudor. “¡Bien Aythan!”, le gritó Florencia Peña y luego agregó: “Sos espectacular”, al mismo tiempo Emir le indicó: “Sos un genio”.

Aythan Valentín Arias tocó el timbal en Got Talent y sorprendió a todos

“Nos encantó lo que hiciste”, remarcó la actriz y Aythan le contestó: “Gracias y sos hermosa... Y vos también sos hermosa tía Noe”, dijo el niño mientras saludaba a su pariente sentada en el público. “Ay, mi amor. No, este ya entendió todo”, señaló la actriz en complicidad con Abel Pintos.

“Para mí es un sí”, comenzó Pintos, pero el niño, que ya había conquistado el corazón de todos a esa altura, respondió: “Gracias y muchas felicitaciones para ti”, lo que generó otro estallido de risas. Los cuatro jurados coincidieron que el niño debía participar de Got Talent Argentina y todos le dieron el sí.

Ante tantas risas, Florencia Peña y Emir Abdul decidieron bajarse de sus sillas para ir a saludar a Aythan al escenario, quien no paraba de saludar a su tía Noe. “Chau, que Dios los bendiga”, saludó el pequeño a todos y tiró un beso volador antes de reencontrarse con su padre y su madre, quienes vieron todo el show desde el costado del escenario y tampoco tardaron en emocionarse.