Maxi López fue tajante cuando le preguntaron por un posible reencuentro con Mauro Icardi

En medio de las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe), Maxi López se hizo un tiempo para atender a los medios de comunicación. Así fue como este lunes, en LAM (América), el exfutbolista charló con Ángel de Brito sobre su actual relación con Wanda Nara, madre de sus tres hijos mayores y con quien comparte el rodaje del certamen gastronómico y hasta se refirió a su relación con Mauro Icardi.

López contó cómo fue el proceso de reencontrarse con Wanda y de la forma que la que superaron los resquemores del pasado. “Pudimos superar nuestras diferencias. Nos costó muchos años. Fue un trabajo duro, pero llegamos a un momento en el cual dijimos ‘no queremos estar más peleados, tenemos que pensar en los chicos’. Llevó mucho tiempo, era algo que queríamos los dos, lo charlamos, lo maduramos, hoy estamos bien y compartimos cosas que antes no“, destacó.

Wanda Nara y Maxi López en MasterChef Celebrity (Foto: Instagram @wanda_nara)

Sobre ese tema, López remarcó que no servía “estar peleado” con Wanda, por ende dejó las diferencias de lado y pudieron entablar una relación de amistad. A su vez, esta decisión trajo efectos positivos en el círculo íntimo al poder acercarse más a sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto.

Antes de finalizar el móvil, De Brito le preguntó al participante de MasterChef sobre qué haría si se cruza con Mauro Icardi. “Seguiré de largo”, lanzó, tajante. Luego, puntualizó acerca del vínculo entre el futbolista del Galatasaray y la conductora.

Maxi López habló sobre Mauro Icardi y pidió que la relación del futbolista con Wanda mejore por el bien de sus hijas (Foto: Instagram/@mauroicardi)

“Ella tiene que tener relación con él por el tema de las chicas (Francesca e Isabella). En el pasado nos cruzamos, fui al cumple de uno de los chicos a su departamento. Cuando se trata de mis hijos dejo el orgullo de lado. Espero que puedan arreglar sus cosas así las nenas están tranquilas”, cerró López.