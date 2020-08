Rubén, el taxista que participó ayer de Bienvenidos a bordo, ganó una heladera y un taxi 0km y provocó la emoción de todos en el piso

Bienvenidos a bordo es uno de los pocos programas que durante la cuarentena continuó haciéndose con varios invitados. Con el correspondiente protocolo para grabarlo, el ciclo de juegos que conduceGuido Kaczka en eltrece fue, durante toda la pandemia, uno de los más comentados de la televisión. Anoche, el clima se volvió muy emotivo, luego de que Rubén, uno de los taxistas participantes, ganara un auto 0 kilómetro.

Con Marcela Baños, Fede Cyrulnik, Hernán Drago y Rocío Robles como invitados, Rubén entró al piso para participar de algunos juegos. Primero, ganó una heladera. Luego, hizo girar la ruleta y el resultado fue el más esperado: el disco giró hasta clavarse en el espacio ganador.

Luego de que el taxista ganara el 0km, Guido y los invitados de Bienvenidos a vordo quedaron al borde de las lágrimas con la emoción del participante

La emoción de Rubén fue notable e instantánea. Con los ojos llenos de lágrimas, le dijo a Kaczka: "Nunca gané nada, ni una rifa, nada". "No vas a poder decir eso nunca mas", le respondió el conductor, afectado ante la reacción del participante. "Me matás, Rubén", agregó. "No sé ni qué decirte".

Luego, el taxista contó que tanto sus amigos como familiares le insistían para que participe del juego. "¿Qué voy a ir? ¡Me da vergüenza!", contó Rubén que respondía ante la sugerencia. "Me dás una emoción, Rubén", le dijo Kaczka. "Mirá como está Drago, todo blandito", sumó. En ese momento, las cámara apuntaron al modelo, uno de los invitados, que tenía los ojos brillosos y permanecía callado.