El exfutbolista Diego Latorre le hizo una sorpresa a su esposa Yanina por sus 26 años de casados. El periodista deportivo la esperó a la periodista en su casa de Pilar con una inmensa cantidad de flores y con una ambientación en la que predominaban los corazones y frases como "unión", "amor" y "feliz aniversario".

Yanina, que se encontró con la sorpresa al volver del canal después de Los Ángeles de la Mañana y que no se esperaba nada -tal como lo había contado en el programa- se emocionó al ver las flores y la mesa que su marido había preparado con la ayuda de su hija Lola Latorre y el amigo de la familia Lizardo Ponce.

"Ay me encantó. Gracias. Voy a llorar", expresó la periodista mientras ingresaba a la casa y su marido la filmaba. Sin embargo, verdaderamente rompió en llanto cuando vio la mesa que estaba lista para que la pareja tenga su cita privada.

Por su parte, la panelista del televisión manifestó conmovida en su cuenta de Instagram: "No puedo estar más feliz. Ahora me voy a sentar. Me tomo un vino y festejo mis 26 años de casamiento".

Y continuó: "¡Son 26 años de recorrer el camino juntos! ¡Más de la mitad de mi vida! ¡De estar en las buenas y en las malas! No es fácil, a veces duele. Pero en el balance es positivo. Es mucho más grande el amor, la felicidad y los logros. Somos una familia, algo que hoy no abunda. Las relaciones suelen ser líquidas. La familia es otra cosa. Y lo mejor que hicimos fue a Lola y Dieguito. Felices 26 años, Diego Latorre. ¡Solo nosotros dos sabemos lo que nos une y estamos orgullosos de nuestro proyecto de vida!".

Además de capturar el momento de la llegada de Yanina, Diego Latorre subió una serie de fotos de los dos, en la que celebró los 26 años que llevan juntos. Y aunque la publicación tuvo muchos comentarios felicitando a la pareja, quizás por algunos otros negativos, el exfutbolista decidió suspender la posibilidad de comentar.

Diego Latorre limitó los comentarios al posteo que subió por su aniversario con Yanina. Crédito: Instagram

Es que si uno intenta dejar alguna frase en el posteo, automáticamente salta la leyenda: "Se limitaron los comentarios en esta publicación". Esto es algo que las figuras públicas suelen hacer para evitar posibles agresiones o palabras negativas.