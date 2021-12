La emotiva despedida de Ariel Rodríguez Palacios de ¡Qué Mañana!: “No nos vamos a quebrar”

Rodeado de sus compañeros y con mucha emoción, el chef Ariel Rodríguez Palacios finalizó este jueves su ciclo ¡Qué Mañana! (elnueve), luego de 12 años ininterrumpidos al aire. “Hoy se termina un lindo ciclo que todos disfrutamos mucho”, dijo el cocinero al cierre del programa.

Según trascendió, el ciclo de cocina que va de lunes a viernes de 10 a 12, seguirá adelante aunque sin Rodríguez Palacios como conductor. Como posible reemplazo suena Guillermo Calabrese pero todavía no hay nada confirmado.

La despedida de Ariel Rodríguez Palacios de Canal 9

“Yo tengo la suerte de haberme hecho un montón de amigos, no compañeros, sino amigos”, aseguró el cocinero mirando a cámara mientras sus colegas se acercaban para abrazarlo. “Gente querida, que conozco. Disfrutamos mucho, mucho, mucho todo este proceso”, aseguró.

Y relató cómo fue el comienzo del programa. “Hace 12 años empecé y a los 8 traje a un amigo. Me dijeron: ‘vas a hacer un programa en vivo’ y les dije: ‘¿qué m… voy a hacer dos horas ahí? ¿cocinar?’”, recordó el chef. También confesó que cuando le dijeron que iba a compartir el ciclo con el periodista de espectáculos Daniel Gómez Rinaldi, no se puso muy contento.

“Me lo presentaron a Danielito Gómez Rinaldi y dije: ‘uy, uno de estos de los chimentos, no, yo no quiero nada’. Y realmente estoy sorprendido porque fue buenísimo”, aseguró. Y enumeró a las figuras que pasaron por el programa: “La Maia (Chacra) se unió, volvió, estuvimos cinco años juntos. Estuvo el doc (Alberto) Cormillot, (Bernardo) Stamateas, el doc (Juan Enrique) Romero, (Conrado) Estol. Bueno, mucha gente, no me quiero olvidar de nadie”, dijo.

Ariel Rodríguez Palacios, emocionado por el fin de ciclo junto a sus compañeros

Mientras continuaba con su emotivo discurso de despedida, no quiso dejar de mencionar a la persona que estuvo a su lado durante ocho de los 12 años que estuvo al aire de elnueve. “Un gracias grande, grande, a todos. Y después también importante al señor Claudio Celestino. Hace ocho años, cuando vine y dije: ‘che, no lo puedo hacer, quiero venir con un amigo que es el que sabe de tele, yo de esto no entiendo nada’. Y bueno, pudimos concretar que venga, que me acompañe todos estos años y pasamos re lindos momentos”, aseguró.

La emoción siguió en aumento cuando sus compañeros de equipo no pudieron esconder las lágrimas. “Esto no lo puedo hacer sin mi amigo Guillermo Nader, que es toda la producción gastronómica, con el que más me peleo y más estrés hay”, confesó Rodríguez Palacios y se fundieron en un abrazo.

“No nos vamos a quebrar”, aseguró el cocinero. “Vamos a ser fuertes”, dijo mientras se desataba el llanto general. Acto seguido, les pidió a todos los “laburantes” que trabajan detrás de cámara que se acerquen para que muestren las caras y rendirles homenaje.

Ariel Rodríguez Palacios convocó a los que trabajan detrás de cámara a ser parte de sus despedida de elnueve

Y cerró con un mensaje para los televidentes: “Es simple, te hicimos compañía o tratamos. Nunca tratamos de llevarte mala onda, siempre acompañarte en los momentos en que por ahí veías esto, y por lo menos acá, la cara para abajo no se te iba a poner. Desde cocinero también, cuando la gente me dice: ‘che, me salió el pollito’ o ‘buen postre hoy’, que me permitas hacer eso, a todos, entrar en tu casa y que seamos parte de tu familia, fue algo que no vamos a olvidar nunca más”.