La escalofriante experiencia paranormal que sufrió Sabrina Cortez, la ex Gran Hermano: “Empecé a rezar”

Desde que dejó la casa de Gran Hermano, tal como hacen otros de los participantes de las últimas ediciones, Sabrina Cortez entabló una estrecha relación con sus seguidores de TikTok. Allí, día a día, comparte anécdotas, experiencias y consejos que hacen que la gente la sienta cerca y todavía la siga, a pesar de que su paso por la casa más famosa del país ya terminó hace rato. Si bien sus relatos suelen ser divertidos y distendidos, esta semana sorprendió con una historia paranormal que dejó a todos en shock.

En un video de más de cinco minutos, que compartió con sus más de 950 mil seguidores, Cortez reveló que vivió una tenebrosa experiencia mientras pasaba tiempo sola en su nuevo departamento. Según contó, empezó a sentir presencias extrañas desde que empezó el proceso de mudanza. “Una noche, todavía no habiendo dejado el otro departamento, me despierto, porque ya era de día y entraba luz, me doy vuelta en la cama y veo una persona parada mirándome”, detalló la participante, ganándose la atención de miles de usuarios.

A continuación, contó que, del susto, se fue hacia atrás y la imagen de la persona desapareció. “Yo empecé a rezar porque soy muy creyente, dije todas mis frases necesarias para que se vaya, y no tuve miedo”, aseguró. Sin embargo, no se quedó con brazos cruzados y, al día siguiente, empezó a tomar cartas en el asunto y fue a hacerse una limpieza energética. Inesperadamente, allí hizo un impactante hallazgo.

Sabrina Cortez aseguró que vio un fantasma

En medio de la sesión, la especialista a la que acudió le preguntó cuál era su segundo nombre, a lo que ella respondió Isabel, que eligieron en honor a su bisabuela paterna. En ese momento, a la ex Gran Hermano se le vino su imagen a la mente. Luego, le consultaron si tenía algún dolor y ella explicó que tenía una fuerte contractura e inflamación en el lado derecho del cuerpo, que no parecía irse con nada. Los motivos de estas molestias musculares, de acuerdo con la persona que consultó, tenían una escalofriante raíz.

“Me dijo ‘tenés una persona agarrándote de la cabeza y colgándose de tu brazo izquierdo del cuerpo. Es una persona viejita, es bondadosa, se pone una capa negra y tiene entre luz y oscuridad’”, reveló Sabrina. Automáticamente después, la persona encargada de equilibrar las energías de Cortez detectó que no podía tratarse de la abuela de la influencer, pero sí de la abuela de alguien más.

“En dos segundos me cayó el nombre Isabel”, comentó. Luego, hablando del tema con su padre, se dio cuenta de que todas las descripciones coincidían, ya que su bisabuela usó durante muchos años una capa negra, tras la muerte de su hijo. Esto le dio tanto miedo a Sabrina que, la noche siguiente, sus amigas la acompañaron en su nuevo hogar hasta las tres de la mañana. Aunque, la influencer aseguró que ya no tiene tanto terror a las apariciones gracias a su fe. “Después dormí porque yo confío mucho en mi Virgencita y en todo”, cerró.