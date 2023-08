escuchar

Luis Miguel anunció diez fechas en el Movistar Arena y los fanáticos arrasaron con las localidades. Quienes tampoco se lo quisieron perder fueron otros artistas, de diferentes géneros, así como celebridades del espectáculo, los cuales reservaron un lugar de privilegio para observar el show en la comodidad de una platea o un palco preferencial. Uno de ellos fue el cantante Michael Bublé, quien aprovechó su estadía en el país para asistir al concierto del día domingo 6 de agosto.

Instalado hace unas semanas en la Argentina, el artista llegó al país junto a su esposa Luisana Lopilato y sus cuatro hijos llamados Noah, Elías, Vida y Cielo. Uno de los motivos que lo llevó a viajar fue el cumple de su hija Vida, quien celebró su quinta vuelta al sol y fue partícipe de una gran fiesta temática de Disney para agasajarla.

Michael Bublé presenció el show de Luis Miguel

En medio de su agenda, sin compromisos laborales a la vista, inmerso en un clima de familia, Bublé aprovechó un tiempo libre para asistir al tercer show que brindó el mexicano en el Movistar Arena y su presencia no pasó de largo por los fanáticos que lo descubrieron arriba de una especie de escenario. Al ser divisado, el canadiense saludó amablemente a las personas, quienes se agolpaban alrededor de la tarima para pedirle fotos y autógrafos.

Este hallazgo fue filmado por la cuenta de TikTok llamada @luismiguel_fan, quienes están al tanto de todos los detalles en cuanto al listado de temas, cómo se desenvuelve Luismi en cada fecha con sus famosos pasos de baile y su relación con el sonidista para darle una impronta diferente a cada tema musical. Además, al estar en cada show que brinda el mexicano, esta cuenta suele mostrar qué famoso o celebridad asiste a un espectáculo que arrasó rápidamente con las localidades y es uno de los eventos con más repercusión en este año.

Nazarena Vélez recordó el día que compartió la misma habitación de hotel con Luis Miguel

En una de sus tantas visitas al país, otra de las famosas que contó su experiencia con Luis Miguel fue Nazarena Vélez. En el programa LAM, que se emite por América, la panelista se explayó sobre su vivencia con el artista mexicano y el feedback que logró al poder entablar un diálogo con él.

En primer lugar, Nazarena contó cómo fue el momento en el que le propusieron asistir al Sheraton, uno de los hoteles más importantes del país donde se encontraba albergado Luis Miguel: “Tengo una amiga productora que me dijo: ‘Mañana se hace en el Sheraton una cena donde me pidieron que lleve cinco, seis chicas, diosas’”, rememoró.

Nazarena Vélez reveló por qué rechazó pasar la noche con Luis Miguel

Acto seguido, destacó la generosidad del artista, quien se convirtió en un anfitrión de lujo: “Él nos invitaba a comer. Creo que para después las chicas que querían se quedaban, yo iba en modo fan. No me importaba nada”.

Por último, explicó los detalles del encuentro, donde destacó la ambientación y el momento donde ambos mantuvieron un feedback que hasta el día de hoy recordó: “En un momento, yo me voy al baño. No la pasé bien porque las chicas no me hicieron pasar un buen momento. Él se queda hablando conmigo y yo tenía una cadenita, de esas con la cara del bebé, y la tenía a Barbarita. Me preguntó si tenía hijos y conectamos”, cerró.