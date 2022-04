El drama de Claire Bridges, la modelo de 21 años que perdió las piernas por complicaciones con el Covid-19

Puede que la frase “cada día es un regalo” tenga un significado más allá de las palabras para Carolyn Claire Bridges. Y es que esta modelo estadounidense de 21 años tuvo Covid-19 y sufrió severas secuelas. Una de las más significativas fue la amputación de las piernas. Desde que se contagió en enero, literalmente lucha por su vida día a día.

Aunque está vacunada, padece una grave afección cardíaca desde nacimiento, lo que la convirtió en una persona de riesgo y provocó que su caso empeorara con el paso de los días. Desde que ingresó en la unidad de cuidados intensivos necesitó respiración asistida. Asimismo su corazón se detuvo, pero las maniobras de reanimación le permitieron continuar con vida.

Carolyn Claire Bridges, la modelo estadounidense que perdió las piernas a raíz de complicaciones por el Covid-19 (Crédito: Instagram/@clurby)

Dada su condición preexistente y tras el contagio de Covid-19 desarrolló otras complicaciones, tales como neumonía leve, miocarditis y rabdomiolisis (descomposición del tejido muscular). La circulación sanguínea en las extremidades inferiores disminuyó de forma tal que no hubo otro camino que la amputación.

La historia de Bridges generó conmoción luego de que ella misma narrara su evolución en redes sociales. Estuvo internada en el hospital desde enero y fue recientemente cuando hizo su primera publicación luego de dos meses. “Fui capaz de sentarme por mí misma. ¡Estoy eufórica!”, escribió en su cuenta de Instagram.

Carolyn Claire Bridges, la modelo estadounidense que perdió las piernas por el Covid-19

A mediados de marzo, compartió con sus más de 15.000 seguidores que ya recibió el alta y que permanece en su casa bajo estrictos cuidados. En ese sentido, recibe terapia ocupacional y física, y además cuenta con una enfermera que la visita varias veces en la semana. “Cada vez logro levantarme y moverme un poco más”, manifestó en otra de las publicaciones. En ese sentido, expresó con convicción que pronto podrá volver a caminar.

Los cuidados en el hospital y ahora en casa son muy costosos, por lo que la familia de Bridges -que la acompañó en todo momento- inició una campaña de recaudación de fondos en GoFundMe para cubrir los gastos. El monto que esperan alcanzar es de US$100.000, ya que hasta el momento ya consiguieron la mitad. Según consignaron algunos medios, 50 legs, una ONG estadounidense que facilita prótesis para aquellas personas que no pueden costearla, ya se comprometió en ayudar a la joven.

La familia de Carolyn Claire Bridges inició una campaña de recaudación en GoFundMe para cubrir los gastos médicos de la joven (Crédito: Captura GoFundMe)

El caso de Carolyn recuerda al de Daniella Alvarez, la exMiss Colombia que en 2020 perdió una pierna. La modelo se sometió a una cirugía luego de que le encontraron una masa anómala en el abdomen, pero hubo complicaciones derivadas de esa operación y a raíz de una isquemia, entró nuevamente en el quirófano.

Daniella Álvarez encontró su camino contra la adversidad Instagram @danielaalvareztv

Luego de cinco operaciones en las que intentaron salvarle la extremidad, tuvieron que amputarle la pierna izquierda. “Hablamos con los médicos y en familia, y yo tomé la decisión -entre tener un pie no funcional y la opción de una prótesis que me permita bailar, montar bicicleta, correr y todas las cosas que me gustan- de tener la cirugía mañana”, manifestó en un video que publicó en sus redes sociales.

Con el paso del tiempo, Álvarez recibió una prótesis y suele compartir en su cuenta de Instagram su evolución, así como videos donde se la ve bailar junto a su familia y pareja. Además, creó una fundación con el objetivo de empoderar a personas que tienen discapacidades.