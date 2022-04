Machine Gun Kelly relató su “loco viaje con el ayahuasca” junto a Meghan Fox

Colson Baker, o más conocido en el ambiente musical como Machine Gun Kelly, visitó los estudios de Jimmy Kimmel Live en ABC, y relató su experiencia junto a su pareja Megan Fox con la ayahuasca, una bebida medicinal con un alto grado de alucinógenos. “Fue una de las cosas más importantes que me pasó”, relató el cantante en una extensa entrevista donde dio lujos de detalle de cómo es el método y las vivencias con el mismo.

La ayahuasca o yagé es un brebaje que se hace con dos plantas y es parte de la medicina ancestral amazónica. Debido a su gran poder alucinógeno, se recomienda estar siempre en compañía de un chamán a la hora de beber la infusión. El proceso lleva consigo una cierta preparación previa en cuanto a una estricta alimentación.

De 31 años, Machine Gun Kelly apareció en el estudio central vestido con un chaleco negro, con mangas de red y su pelo teñido de rosa. Para entrar en contexto, el artista relató cómo fue su primera impresión: “Recuerdo que me acerqué, era un círculo de unas veinte personas y vos estás en el bosque o la selva, estás a dieta, no comes más allá de las cinco de la tarde, ni bebes agua ni nada”.

Y prosiguió con el relato, ante la atenta mirada del conductor: “Yo fui la última persona en tomarla. Recuerdo que todos tenían una taza. Llegaron a mí y el chamán le dijo algo al traductor y este dijo: ‘Dice que tienes una gran sombra de oscuridad detrás tuyo y que necesitas más’”.

En compañía de su prometida, Megan Fox, contó las peripecias que tuvieron que afrontar al sumergirse a ese mundo paralelo: “Recuerdo que al llegar la tercera noche, Megan estaba en plan ‘no puedo, no puedo hacer esto’. Su primera noche fue en plan arcoíris y unicornios. Estuvo genial. Estábamos exorcizando algunas cosas para sacarlas fuera de nosotros, cosas que necesitábamos eliminar. La planta era una medicina que realmente entraba dentro de vos, podías sentirla trabajando dentro de tu cuerpo. Incluso después de salir se quedaba allí. Fue interesante”.

La pareja estuvo presente en el Lollapalooza

A mediados de marzo, ambos estuvieron presentes en el evento masivo que se celebró en la Argentina. Desde que el nombre de Machine Gun Kelly apareció en el line-up, todas las versiones indicaban que las miradas no iban a estar puestas en él, sino en su pareja, la actriz Megan Fox de protagónicos en la película Transformers.

Segundo día del Lollapalooza 2022: Megan Fox Prensa Lollapalooza

Ambos se conocieron en el set de la película Midnight in the Switchgrass y con el tiempo fueron construyendo el amor que hoy en día los une. Debido a su gran popularidad en el ambiente del espectáculo, fueron recibidos en el Aeropuerto de Ezeiza por varios fans que esperaron por ellos, y se sacaron fotos y videos que luego publicaron en sus redes sociales. “Sudamérica nos pidió para tocar en sus festivales durante 8 años seguidos. Ahora estamos en camino para allá por primera vez para encabezar el Lollapalooza”, comunicó el artista en su perfil social.