La ex CNN se llamará StreAM 950 a partir del año que viene

Como se había adelantado, el próximo 19 de diciembre llegará a su fin la programación de CNN Radio Argentina AM 950 (históricamente Radio Belgrano) en el marco de la reestructuración global de CNN. Finalmente, luego de algunos días de incertidumbre, las autoridades de la emisora confirmaron que en enero de 2026 la radio volverá a estar al aire bajo el nombre de StreAM 950 con la aspiración de convertirse en un multimedio 360.

Marcelo González, propietario del medio, creador e impulsor de esta renovada propuesta, aseguró por medio de un comunicado que “en un contexto donde los consumos digitales ya no distinguen entre audio, video o redes sociales, la marca da un salto estratégico y se transforma en StreAM 950, un multimedio moderno, integral y plenamente multiplataforma, cuyo nombre recupera el espíritu de la radio AM y lo proyecta hacia el universo del streaming global”

A su vez, aseguró que la radio seguirá siendo el corazón de la propuesta, con el espíritu informativo de siempre, con la noticia a la orden del día, comunicando con transparencia y veracidad, pero ahora se potenciará con streaming continuo, transmisiones en vivo por YouTube, producción nativa para redes sociales además de una estructura de podcasts que amplifica el alcance y permite acompañar a las audiencias en todos sus momentos del día.

Se espera que para mediados de diciembre o comienzos de enero se conozcan los primeros nombres de quiénes integrarán la programación del relanzamiento de esta radio AM, que desde el 19 de diciembre emitirá solo música.

La Legislatura distinguió a la Rock & Pop

Días atrás, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires homenajeó a la FM Rock & Pop 95.9 por sus 40 años de historia, en un acto que reunió a referentes de la emisora, trabajadores de prensa, legisladores y oyentes.

La distinción fue entregada a Julián Pento Echevarría, actual director de la radio (además de estar a cargo de MPH 95.1 y ser el Director General de Artística y técnica de las radios de Alpha Media), y a Roberto Bobby Flores, conductor, productor y figura histórica de esa emisora desde sus primeros años.

El legislador Alejandro Grillo, autor del proyecto aprobado por el cuerpo parlamentario, destacó el papel central que la emisora ocupa en la vida cultural de la Ciudad: “Rock & Pop fue y sigue siendo una usina de cultura, de emociones y de pasiones. Acompañó a generaciones enteras, abrió caminos y amplificó voces que necesitaban un aire de libertad. Celebrar estos 40 años es reconocer una parte fundamental de nuestra identidad colectiva”.

Los Imprescindibles se sumaron a Radio Splendid AM 990

En tiempos en los que el humor suele confundirse con el agravio, el ciclo Los Imprescindibles se consolida como una propuesta distinta en el éter

Con la conducción de Darío Ibazeta, el ciclo -que inicio su tercera temporada (tras dejar Radio Con Vos 89.9 FM)- ahora en Radio Splendid AM 990, los domingos de 13 a 14, combina entrevistas, análisis y humor con una mirada aguda sobre la realidad. Junto a un gran equipo integrado por Rodolfo Ponbo (actor y guionista), Sergio Gil (deportes) y Sergio Rosso (análisis político).