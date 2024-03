Escuchar

A comienzos de este año estalló el escándalo mediático de la separación entre el futbolista Exequiel Palacios y Yésica Frías. El mes pasado, la empresaria textil dio una entrevista en la que dio detalles de cómo fue el calvario de su matrimonio con el deportista y, este martes por la tarde, sorprendió a todos con un mensaje que le dedicó a través de su cuenta personal de Instagram.

Yésica Frías criticó a las personas que la siguen en la red social solo para dejarles comentarios negativos con relación a su ruptura matrimonial con el futbolista campeón del mundo, Exequiel Palacios. Pero rápidamente, comenzaron las indirectas para él, tras darse a conocer un pedido de revisión legal del departamento que compartían cuando eran pareja.

“Ponerse a mirar lo que yo subo de mis problemas o de que mi ex no me deja de romper las pelotas. Que tiene vida, que tiene todo y no me deja en paz. ¿Qué quieren que muestre? ¿La humedad que tengo en mi departamento?”, introdujo la influencer mientras se tomaba unos mates en su casa.

Todo este hate virtual le llegó a la mujer, luego de que diera a conocer que vendió la medalla de su ex de la Copa del Mundo, obtenida en el 2022. Tras la viralización de la noticia, que cayó mal entre los fanáticos del futbolista, Frías tuvo que aclarar que todo lo que puso en venta eran réplicas y fue para pagar el departamento en el que vive.

En este contexto, la influencer dio detalles del nuevo problema que tiene con el actual jugador del Bayern Leverkusen. “Yo pregunto, ¿qué necesidad hay de mandar una inspección al departamento? Exequielito Palacios o Palacito como te dice una de las tantas, ¿por qué no venís a ver vos cómo está el departamento de nosotros? Porque todavía sigue siendo de nosotros”, manifestó enojada.

Luego, lo invitó a que se acerque a la casa ubicada en la zona de Tigre para que comprobara todo él mismo: “¿Por qué no venís vos a ver cómo vivo con tu abogado? ¿Es necesario que me mandes una inspección legalmente con gente desconocida? ¿No es más fácil que vengas vos a ver lo que hay en tu departamento? Qué ganas de romperme las pelotas porque yo no te rompo las pelotas: de con quién, cómo, cuándo, qué tenés, cómo vivís. ¿Es necesario tanto? Ya pasó un año papi”.

Debajo del video, la empresaria textil compartió un filoso mensaje escrito. “Superalo, pa. Yo te dejé hacer tu vida, dejame hacer la mía, ¿si? Soltá. Me encantaría poder mandarte un mensaje directo, pero me tenés bloqueda”, manifestó.

Cabe señalar que Exequiel Palacios iba a ser convocado esta semana para ser parte de los compromisos de la Selección Argentina en Estados Unidos. Sin embargo, por una lesión muscular, tuvo que ser reemplazado por un compañero. Además, nunca hizo una manifestación pública con relación a su vínculo amoroso con Yésica Frías, pero según relató ella, el divorcio está en trámite.

La pareja se había casado a mediados del 2021, en Alemania, y la separación se habría dado luego de un supuesto intento de agresión por parte de su suegro, padre del futbolista.