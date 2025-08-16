Nicolás González se separó tras el escándalo con Sabrina Rojas

El delantero de la selección argentina y actual jugador de la Juventus, Nicolás González, atraviesa un turbulento momento personal tras confirmarse su separación de Paloma Silberberg, su pareja durante casi dos años. La ruptura llega apenas un mes después de que se viralizara un video que lo mostraba en un boliche porteño muy cerca de la actriz y conductora Sabrina Rojas, episodio que alimentó fuertes rumores de romance.

Aunque ninguno de los protagonistas se expresó públicamente, los indicios fueron contundentes. Silberberg eliminó de su cuenta de Instagram, donde contaba con 58 mil seguidores, todas las fotos junto al futbolista y, además, ambos se habrían bloqueado en redes sociales. Según reveló el periodista Fede Flowers, desde el entorno del deportista aseguraron que la relación está “terminadísima” y que entre ellos ya “no hay vuelta atrás”.

La noticia generó un fuerte impacto porque la pareja, hasta antes de este trascendido, parecía estar feliz y enamorada, y compartían gran cantidad de momentos juntos en sus redes sociales. A comienzos de julio habían subido románticas postales en conjunto desde Euro Disney y en mayo González le había dedicado a Paloma un sentido mensaje de cumpleaños: “Feliz cumpleaños, mi amor. Espero que tengas un gran día y que la pases hermoso. Te amo demasiado y gracias por bancarme en todas las locuras”. Ella le había respondido con muchísimo afecto: “Sos mi vida, te amo”.

Fede Flowers confirmó la separación de Nico González y Sabrina Rojas

¿Qué fue lo que sucedió entre Sabrina Rojas y Nico González?

El quiebre en la relación coincide con el video difundido en LAM (América TV), donde se veía a González en un boliche de Puerto Madero junto a Sabrina Rojas, en una actitud que despertó todo tipo de especulaciones. “Estuvieron toda la noche juntos, hubo roce de labios y se fueron en simultáneo”, relató el periodista Pepe Ochoa al mostrar las imágenes. En ese momento, la actriz llevaba poco más de dos meses separada de Gabriel ‘Lechuga’ Liñares, mientras que el futbolista aún mantenía su relación con Silberberg.

Ante el revuelo, Sabrina salió al cruce en Pasó en América (América TV), el ciclo que conduce junto a Augusto Tartúfoli. “El chico está de novio, chicos no. Si algo hubiese sido verdad, tal vez me llamo a silencio y sana, sana. Pero quiero aclarar que no es así”, aseguró y trató de dispersar las dudas sobre el polémico clip.

Nico González y Sabrina Rojas se habrían conocido en un boliche bailable (Foto: Redes Sociales)

A su vez, Sabrina Rojas explicó que coincidieron en el mismo espacio, que la conversación fue breve y que la cercanía se debió a la música fuerte del lugar. “En los boliches uno habla muy cerca, parece que me estoy chapando hasta a mis amigas. Charlamos un rato y nada más”, sostuvo.

Además, reveló con humor que en medio del intercambio, le dijo: “Vos sos muy joven, yo soy la Cris Morena en este lugar”. Para finalizar el tema, insistió en que se fue sola y que no hubo ningún romance: “Nadie chapó con nadie. Ni siquiera nos estábamos escondiendo, estábamos a la vista de todos”. Sin embargo, su defensa no habría bastado para conformar a la entonces pareja del jugador de la selección.