De quién es pareja Andrés Gil, el señalado como tercero en discordia en la separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez

El actor Andrés Gil fue señalado como el supuesto tercero en discordia en la reciente separación de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez. La actriz admitió una infidelidad en su programa de Olga, pero aclaró que Gil no era la persona involucrada. En medio del revuelo mediático, el actor emitió un comunicado en sus redes para aclarar la situación.

¿De quién es pareja Andrés Gil?

Andrés Gil mantiene una relación consolidada con la actriz Candela Vetrano, con quien tiene un hijo llamado Pino. El actor se convirtió en padre hace pocos meses. Lejos de la controversia, la pareja se había mostrado muy unida durante un reciente viaje familiar a Nueva York, donde celebraron el cumpleaños número 34 de Vetrano.

Andrés Gil y Candela Vetrano son pareja y padres de un hijo llamado Pino (Foto: Instagram/@andresgil)

La solidez de su vínculo quedó también de manifiesto en un mensaje que Gil le dedicó a su pareja días antes del escándalo. “La suerte que tengo de estar al lado tuyo. Te amo más que ayer, menos que mañana”, escribió en sus redes. La conexión entre los cuatro actores es de larga data, ya que Vetrano, Accardi y Vázquez compartieron elenco en la exitosa serie juvenil Casi Ángeles, lo que subraya el vínculo de amistad que los une.

¿Por qué se vinculó a Andrés Gil con la separación?

La vinculación de Andrés Gil con la ruptura de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez surgió a raíz de su trabajo conjunto. Gil y Accardi protagonizan la obra de teatro En otras palabras. La cercanía profesional generó suspicacias tras el anuncio de la separación de la pareja después de dieciocho años de relación.

Gimena Accardi y Andrés Gil son los protagonistas de la obra de teatro "En otras palabras"

Las especulaciones cobraron fuerza cuando el periodista Ángel de Brito, en LAM (América TV), aseguró que el actor habría descubierto una infidelidad por parte de su esposa. “Nico Vázquez comprobó que Gimena Accardi tenía una relación con otra persona”, expresó y remarcó que se trataba de un vínculo que “llevaba un tiempo largo”.

Qué dijo Gimena Accardi sobre la infidelidad

Tras los dichos de De Brito, Gimena Accardi confirmó la versión en su ciclo de streaming Sería increíble (Olga). “Sí, en 18 años uno comete errores, yo cometí uno. Me mandé una cag*** malísima y me hago cargo”, admitió la actriz. Describió el hecho como “una idiotez de la cual estoy arrepentida” y un “desliz absoluto”.

Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nicolás Vázquez

Accardi fue enfática al desligar a su compañero de elenco. “Con la persona que se me vincula es mentira y eso necesito aclararlo porque se está ensuciando a gente que no tiene nada que ver y que tiene familia, y eso sí, necesito que se frene”, remarcó. Aclaró que la persona involucrada es alguien ajeno al ambiente. “Es una persona random que no tiene nada que ver con el medio, ni la sigo en Instagram, desapareció”, sentenció.

Nicolás Vázquez también se había pronunciado sobre los rumores. En una nota con Puro Show, el actor desmintió de manera categórica cualquier vínculo romántico entre su exesposa y Andrés Gil, a quien definió como un amigo. “Andrés es un amigo mío, es compañero de ella, somos un tridente, nos acompañamos muchísimo”, declaró Vázquez. El actor, quien además es el director de la obra, se mostró sorprendido por las versiones. “Soy el director de la obra, me toma por sorpresa”, agregó.

Nicolás Vázquez definió su vínculo con Gil y Accardi como "un tridente" de amistad y trabajo (Foto: Instagram @gimeaccardi)

La desmentida de Andrés Gil en sus redes sociales

Este martes, con el tema instalado en los medios, el propio Andrés Gil publicó un comunicado en una historia de su cuenta de Instagram. En su mensaje, fue directo y contundente para poner fin a las especulaciones. “Por todo lo que escuché y leí en medios de comunicación y redes, se volvió necesario que aclare que el rumor que está circulando es absolutamente falso”, expresó.

"El rumor que está circulando es absolutamente falso", aseguró Gil en su descargo (Instagram/@andresgil)

El actor lamentó que el proyecto teatral que comparte con Accardi y Vázquez se viera afectado. “Me duele que todo el proceso increíble que tuvimos con la obra de teatro con Gime y Nico se vea opacado por un invento. Por mi familia y la gente que amo, les pido que dejen de decir cualquier cosa. Gracias”, concluyó.

