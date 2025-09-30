La exMetro se rebautizó como Metro Power Hits y larga con su programación solo musical

Finalmente, el próximo lunes 6 de octubre, Grupo Alpha Media, relanza la FM 95.1 (frecuencia que tenía hasta fines de agosto Metro) bajo el nombre de MPH (Metro Power Hits).

Se trata de una radio musical enfocada en éxitos de los 2000 hasta hoy. Durante septiembre, La Previa funcionó como período de ajuste on-air.

La programación y los contenidos artísticos estarán a cargo de Julián Pento Echeverría (ganador del Martín Fierro como musicalizador de las FM Blue 100.7 y Rock & Pop 95.9), y será dividida en cuatro segmentos horarios (7 a 10, 10 a 13, 13 a 19 y 19 a 22).

Un ex Radio 10 se fue a La 750 AM y Continental

Sebastián Padrón es el nuevo Coordinador de las AM del Grupo Octubre. Como se informó, Padrón renunció a comienzos de agosto como gerente de programación de Radio 10 y las FM de Indalo MEDIA, tras casi cuatro años, debido a desacuerdos con la nueva estrategia de integración del Grupo Indalo entre radios, TV y plataformas digitales (liderada por Nicolás Bocache).

Padrón asumirá esta semana la coordinación de las AM del Grupo Octubre que son La AM 750 y Radio Continental AM 590, bajo el ala de Gisela Marziotta.

El histórico productor de Gustavo “El Gato” Sylvestre presentó un proyecto de jerarquización para acomodar ambas radios desde diferentes lados, tanto como los temas de artística y marketing, más allá de la programación y grilla horaria e informativos.

Luzu Tv y Cadena Cool compartirán espacio en Pinamar

Este verano Cadena Cool vuelve a hacer temporada en Pinamar. Esta vez compartirá balneario con el canal de streaming Luzu TV que tendrá un estudio totalmente renovado, un balneario clave lleno de público joven. Cabe recordar que Cool y Luzu comparten socio: Martín Rojas, quien buscó de manera estratégica que ambas marcas convivan en ese balneario.

Mientras Cool apostará fuerte a las radios con algunas notas on demand, Luzu hará su éxito de todo el año vía streaming con el regreso a Pinamar del programa Nadie dice nada (comandado por Nico Occhiato). Además, ambos grupos de medios llevarán sus otras dos marcas MicroStream y Resumido. Por último, hay que tener presente, que Cool, es la cadena de radios más importante de la Provincia de Buenos Aires con base en La Plata en 103.7.