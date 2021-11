La extraña reacción de Nicole Neumann tras la confirmación del embarazo de Mica Viciconte

Desde su separación, Nicole Neumann y Fabián Cubero se vieron envueltos en distintos conflictos, sobre todo en el último tiempo. Luego de que Micaela Viciconte anunciara que está embarazada de su primer hijo con el deportista, la modelo compartió una publicación que dejó al descubierto la tensión que vive en la relación con su exmarido y su actual pareja.

En la emisión de este martes de MasterChef Celebrity, Viciconte confirmó la noticia luego de que circularan rumores sobre su dulce espera. En medio del programa, la participante reveló el sexo y el nombre del bebé, que será un varón llamado Luca. Luego de sus palabras en televisión, familiares y amigos de la pareja compartieron su gran emoción en las redes sociales. No fue el caso de Neumann, quien decidió publicar una extraña historia de Instagram al enterarse de las novedades.

“A los que miran mi vida y chusmean sobre ella, ¡no se rindan! Se viene la segunda temporada″, dice la ocurrente frase en inglés que Nicole tomó de otra cuenta para replicar en su perfil, donde la siguen 1,8 millones de personas.

La llamativa historia que subió Nicole Neumann en una historia de Instagram Instagra

La exesposa de Cubero ya había aportado su punto de vista hace unos días en el programa A la tarde (América), cuando el movilero Gonzalo Vázquez le preguntó qué pensaba de las versiones que circulaban en ese entonces sobre el embarazo.

“No sabía, me estaría enterando por ustedes”, dijo ante la consulta del periodista. Y agregó: “Bueno, siempre son bienvenidos los bebitos. Yo no estoy enterada, me estoy enterando ahora de la noticia”. Después, Vázquez quiso saber qué consejo le daría a la pareja para este nuevo desafío, a lo que respondió de forma tajante: “¿Consejo? Consejos les doy a mis amigas o a quien me los pida, nada que ver, no sé”.

La emotiva reacción de las hijas de Neumann y Cubero

Luego de MasterChef, Viciconte volvió a emocionar a todos en su cuenta de Instagram, donde subió un video junto a Cubero mostrando la reacción de su familia al enterarse del bebé en camino.

El anuncio fue original, ya que decidieron esconder una ecografía adentro de una invitación. Al abrirla, entre lágrimas y sonrisas, Indiana, Allegra y Sienna, hijas de Fabián y Nicole, corrieron a abrazar Micaela, con quien mantienen una excelente relación desde que la conocieron.

La emocionante reacción de las hijas de Nicole Neumann cuando se enteraron de la notica Capturas

“El momento exacto en que anunciamos que se agrandaba la familia”, escribió la influencer en la publicación. Y agregó: “Se vienen momentos de cambios, de transitar distintas emociones y sensaciones, pero felices con esta noticia porque es algo que anhelábamos en esta relación que venimos construyendo con mucho amor y respeto hace más de cuatro años. Te esperamos con mucha alegría y amor, Luca”.