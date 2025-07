La fuerte reflexión de la novia de Liam Payne a nueve meses de la muerte del cantante: “¿Me va a reconocer?”

La muerte de Liam Payne, exintegrante del grupo One Direction, generó una profunda conmoción en el mundo del espectáculo. El británico de 31 años falleció en octubre de 2024 al caer del tercer piso del Hotel Casa Sur, ubicado en el barrio de Palermo. Mientras sus seres queridos lo despedían, se inició una intensa investigación policial para saber qué sucedió en sus últimas horas. Sus restos fueron velados en una iglesia de su ciudad natal, Wolverhampton, en el Reino Unido. Este miércoles 16 de julio se cumplieron nueve meses de su partida, y Kate Cassidy, su novia y una de las últimas personas en verlo con vida, compartió un conmovedor video en el que, entre lágrimas, reflexionó sobre su presente sin el amor de su vida.

Los días 16 de cada mes, Kate Cassidy, quien actualmente está instalada en Miami, recuerda a Liam Payne con posteos en las redes sociales. “Nueve meses”, comentó este miércoles en un TikTok que subió y el cual, en menos de 24 horas, tuvo casi cuatro millones de reproducciones. “Hoy se cumplen nueve meses desde que Liam dejó este mundo. No sé si este es un mensaje solo para mí, para Liam o para cualquiera que esté pasando por un duelo y necesite escucharlo”, fue lo primero que dijo frente a la cámara. Luego contó que se cortó el cabello, que se hizo nuevos tatuajes y perforaciones para aritos. “Para algunos pueden ser cosas menores, pero para mí son grandes cambios. Empecé a pensar que Liam nunca me había visto con el pelo tan corto ni con todos estos tatuajes”, reflexionó.

Cassidy publicó un video en TikTok en el que habló de su presente a nueve meses de la muerte de su novio Liam Payne (Foto: Captura / TikTok @kateecass)

“Empecé a pensarlo más profundamente y mi primer pensamiento fue... no sé cómo funciona el cielo, pero, ¿Liam estará igual que la última vez que lo vi?”, cuestionó. Estuvo viendo fotos viejas y más allá de los nuevos cambios, se notó diferente. Esto la hizo pensar a futuro: “Si soy bendecida de poder vivir una larga, sana y hermosa vida, cuando llegue mi hora, ¿Liam me va a reconocer? Voy a estar mayor, a tener arrugas, canas... ¿Cómo me va a encontrar?“.

Este pensamiento la conmovió hasta las lágrimas. Lo compartió con una amiga y ella le aseguró que Payne iba a reconocerla “sin importar como se viera” y que se alegrará de ver las evidencias de que pudo envejecer y vivir una vida plena, aun sin él. “Esto me recordó que tengo que mantenerme fuerte, seguir y vivir mi vida al máximo, no solo por mí, sino también por él. Así que brindo por otro día viviendo sin la persona que amo. Te extraño y te quiero muchísimo”, sentenció la influencer. Asimismo, agradeció los mensajes de apoyo que recibió de los usuarios de las redes.

Kate Cassidy fue una de las últimas personas en ver con vida Liam Payne; estuvieron juntos en Buenos Aires y ella regresó a los Estados Unidos dos días antes de su fallecimiento (Foto: Instagram @kateecass)

Cassidy fue una de las últimas personas en ver a Payne con vida. El 30 de septiembre de 2024 aterrizaron en Buenos Aires y dos días después asistieron al show que dio Niall Horan, ex One Direction, en el Movistar Arena. Durante el recital la pareja se mostró muy entretenida y amigable con los fans. A su término, decidieron quedarse unas semanas más en el país para descansar y hacer turismo. Después de dos semanas, ella regresó al estado norteamericano de Florida con la promesa de esperar allí a su novio. Pero no sabía que esa sería la última vez que lo vería, ya que el cantante murió dos días después de su partida tras caer del tercer piso del hotel en el que se hospedaba.