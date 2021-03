Ernesto Tenembaum: “Cristina Kirchner quiere un ministro que le haga la guerra a los jueces”

Ernesto Tenembaum analizó por qué Alberto Fernández no logró designar todavía al nuevo ministro de Justicia, mientras continúan las tensiones dentro del oficialismo tras la salida de Marcela Losardo. “¿Por qué el Presidente no puede designar un ministro? Porque a alguien no le gusta, y ese alguien es Cristina Fernández”, consideró el conductor de ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Radio con Vos), después de decir que “es muy raro lo que pasa y es muy exótico por varias razones”.

“¿Qué pasa? Se va un ministro y ponés a otro, ¿cuál es el problema?”, indagó el periodista, y recordó que “si de algo sabe el Presidente, es de Justicia: la cantidad de gente que tiene alrededor que podría ser ministro de Justicia es mucha”. La renuncia de Losardo, una mujer de máximo confianza del mandatario, se oficializó esta semana. “Está agobiada”, había dicho Alberto Fernández.

“Para decirlo muy vulgarmente, Cristina quiere no solamente a alguien que le haga la guerra a los jueces, sino que parezca que le haga la guerra, y Alberto Fernández no está de acuerdo con eso”, dijo Tenembaum Archivo

“¿Por qué él no puede designar? Porque a alguien no le gusta, ¿y quién es ese alguien? Es Cristina Fernández. Pero además, la segunda línea del ministerio de Justicia es recontra de Cristina y de La Cámpora. Entonces el que sea designado ministro, si quiere manejar eso, va a decir ‘dame el ministerio, no el cargo de ministro, si no me van a pasar por encima’. Es difícil que él nombre a alguien que Cristina no quiera. Ya esto es bastante anómalo”, analizó.

“Para decirlo muy vulgarmente, Cristina quiere no solamente a alguien que le haga la guerra a los jueces, sino que parezca que le haga la guerra, y Alberto Fernández no está de acuerdo con eso”, dijo Tenembaum y admitió que, en una coalición, “puede haber un ministro de un sector y un vice del otro, pero lo que no se entiende es que el vice le mueva el piso al ministro”.

“Porque eso ya no es una coalición, sino una interna de poder, y se anulan mutuamente. Esto que es tan visible en el ministerio de Justicia, pasa en muchos ministerios y en muchos acuerdos”, finalizó.

LA NACION