Paulina Rubio contó que invitó a Thalía a hacer una gira pero no tuvo la respuesta que esperaba

Paulina Rubio vive un buen momento en su carrera. La cantautora y productora mexicana está por emprender una gira por Estados Unidos con Alejandra Guzmán, pero antes recibirá el 24 de febrero un homenaje con el Premio Lo Nuestro a la Trayectoria, por sus tres décadas en la industria musical. Y, aunque todo parece andar de maravilla, cada vez que le hablan acerca de algún aspecto de su relación con Thalía, sorprende con sus respuestas.

Recientemente y en una entrevista en el programa Hoy Día (Telemundo), el conductor le mencionó el nombre de la protagonista de Rosalinda y Paulina respondió: “Nueva rival, véngase pa’ ca’”. Más adelante se le consultó acerca de la posibilidad de hacer una gira juntas y la cantante sorprendió al decir: “No la dejan”.

Sin dejar el tema ahí, explicó que justamente eso se lo propuso en varias oportunidades, pero que siempre obtuvo una negativa de parte de su colega. “Ella se lo pierde”, expresó.

Paulina Rubio dio una entrevista en Telemundo donde habló de su gira con Alejandra Guzmán y la negativa de Thalía a presentarse juntas (Crédito: Twitter)

Pese a que no ofreció más detalles, los fanáticos de la cantante se aventuraron en las redes sociales para opinar que sería el esposo de Thalía, el productor musical Tommy Mottola, el que no la dejaría hacer dúo con ella. En ese sentido, no hubo comentarios acerca de diferencias o enemistad entre las artistas, como sí ocurrió en oportunidades anteriores.

Thalía es un tema de interés entre los seguidores de Rubio, ya que durante años los medios de comunicación provocaron -y ellas mismas protagonizaron- una de las competencias musicales más relevantes del pop latino.

Paulina Rubio aseguró que invitó a Thalía a hacer una gira musical: “No la dejan, ella se lo pierde”

La historia de ambas se remonta a la década dl ‘90 cuando formaron parte de Timbiriche, la banda que constituyó todo un fenómeno. Rubio fue miembro de la agrupación desde sus inicios, mientras que la intérprete de “Entre el mar y una estrella”, entró en 1986 en reemplazo de Sasha Sokol.

Una vez que comenzaron a trabajar en la banda, también se dio inicio a los rumores de celos. Pese a que las dos dijeron en numerosas entrevistas que el trato que mantenían era de mejores amigas, una vez que Thalía dejó el grupo, las sospechas de roces y mala relación no hicieron más que aumentar.

Thalía y Paulina Rubio cuando formaron parte de Timbiriche (Crédito: Instagram/@paulinarubio)

No hubo pruebas de nada hasta un concierto que las dos dieron en Toluca, México. Al parecer, Paulina le desconectó el micrófono a Thalía y una vez que ella se dio cuenta, se descolocó de manera tal que forcejearon en pleno escenario y luego de un empujón, Rubio golpeó accidentalmente a su colega en la boca.

Pero no todo quedó allí. Luego de aquel golpe, ambas se jalaron del pelo y el público sumó emociones al momento porque de lugar de asombrarse y pedir que se detuvieran, se dividió en dos y se escuchó que unos gritaron en apoyo a Thalía, mientras que otros hicieron lo mismo por Rubio. Aunque en posteriores entrevistas quisieron desmentir que el episodio se trató de una pelea, años más tarde rectificaron esa respuesta y ofrecieron detalles de la presentación y de la relación entre ambas en ese momento.