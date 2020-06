La tira más exitosa del 2019 tendría su continuación luego de la pandemia. Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de junio de 2020 • 02:14

La pandemia frenó todo intento de ficción, y las productoras recibieron un golpe del que todavía están tratando de recuperarse. Polka venía de cerrar un 2019 brillante, gracias al suceso que significó A rgentina, tierra de amor y venganza (que vuelve a la pantalla de eltrece a partir del lunes 22), y tenía todo listo para subir la apuesta en el 2020. Pero el coronavirus la dejó en una situación, de la que todavía no se sabe si se va a poder recuperar.

Sin embargo, a pesar de las dificultades económicas, y el pesimismo reinante, la guionista de la novela, Carolina Aguirre, reveló en el programa Por si las moscas (La Once Diez) que hay una idea de llevar adelante la continuación: "Adrián (Suar) tuvo la idea de hacer la segunda parte desde el capítulo 5 . Las ganas y el proyecto están, los actores y Adrián también".

Una empresa de la envergadura de ATAV en un contexto como el actual parece casi una idea de ciencia ficción, aunque para Aguirre no se trata tanto de una decisión artística como económica: "No sabemos cuándo termine esto qué recursos van a haber o qué industria va a existir. Acá es muy delicada la situación de todas las productoras, sobre todo una tan grande. Si no me equivoco, Polka es la única en Argentina que tiene una planta permanente, que recibe un sueldo todos los meses, aguinaldo y vacaciones desde hace 27 años . Es una estructura que tiene esta posiblidad genial de conocer a la gente con la que trabajás. Yo con el mismo productor ya hice tres programas, pero es una estructura de gastos desmesurados para que esté parada. No hay forma de sostenerla".

A pesar de las dificultades, que hoy tienen en jaque a la industria del entretenimiento, la guionista reafirmó la posibilidad de una futura continuación de la tira: " No sé cómo se haría, porque los actores a un metro y medio no te entran en el plano . Las ganas están aunque no va a ser ya, sino más adelante. Pero insisto, siempre y cuando se pueda encontrar una solución económica a este lío".