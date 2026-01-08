La historia de la novela argentina que nunca salió al aire

En medio del éxito de Dulce Amor (Telefe), Enrique ‘Quique’ Estevanez trabajaba también para Lo dijo papá, la tira que Gustavo Bermúdez y Verónica Vieyra protagonizarían por la misma señal. Sin embargo, un mes después de que comenzaran las grabaciones, se echó todo para atrás y aquella novela nunca llegó a salir al aire.

Leandro Guido contró el detrás de escena de lo que pasó con Lo dijo papá (Foto: Captura TikTok@leandguido)

Aunque para muchos aquella promoción había quedado olvidada, la pregunta de un usuario en TikTok a Leandro Guido, un periodista y escritor especializado en ficción, sacó a la luz el verdadero motivo por el que se decidió no estrenar la ficción.

“Hubo carteles en Panamericana, promociones en Telefe, notas de él (por Gustavo Bermúdez) en el noticiero”, aseguró el comunicador sobre la instancia en la que se estaba el proyecto.

En ese sentido, mencionó la trama de la ficción: “La serie que se promocionó se iba a llamar Lo dijo papá, vendría a ser como un remake de alguna manera de ¡Grande, pá!, el éxito de Arturo Puig a principios de los 90 que contaba con Gustavo Bermúdez, un padre soltero, viudo o divorciado, no recuerdo bien, a cargo de sus cuatro hijos en el que aparecía una mujer que salía de la cárcel -interpretada por Verónica Vieyra- a cambiarles la vida“.

Y comentó: “Hubo problemas que tenían que ver con el sindicato, temas legales... pero al mismo tiempo, no había más libros para grabar y no había más libros porque la cosa claramente no estaba gustando”.

Gustavo Bermúdez y Ana María Orozco, en Somos familia Telefé

A raíz de aquello, Leandro indicó que cuando terminaron de grabar Dulce amor, el equipo de la novela de Lo dijo papá pasó a hacer Somos familia. “Los decorados se mantuvieron, voló Verónica Vieyra, voló uno de los hijos, dejaron de ser hijos de Gustavo Bermúdez y pasaron a ser sobrinos que perdían a sus padres“, aclaró al mismo tiempo que deslizó la teoría de que quizás Bermúdez y Vieyra “no tenían buena química”.

“Primero, se habló de Andrea del Boca, pero alguien del elenco dijo ‘que Andrea no sea’, después se habló de Araceli González... Cuando ya estaba aprobado el vestuario de todos y ya estaban los guiones, todavía faltaba la protagonista hasta que se decidieron por Isabel Macedo, pero, entre tantas vueltas de que sí que no, llegó Ana María Orozco”, sostuvo Guido.

Por último, el periodista -quien en ese entonces trabajaba detrás de cámara- recordó que entre Orozco y Bermúdez no hubo química y que eso se trasladó a la pantalla. Otro de los puntos que no favoreció a la producción de Estevanez es que competía contra Guapas, la tira de Adrián Suar en El Trece. “Fue imposible, después pasó a las siete de la tarde y quedó en el olvido”, concluyó.

El video no tardó en generar todo tipo de reacciones entre los usuarios (Foto: Captura TikTok)

El video generó revuelo entre los usuarios, quienes no dudaron en compartir su opinión al respecto. “Amaba esa novela y si me acuerdo cuando la promocionaban con el nombre anterior”; “Decían que había una segunda temporada de esta novela ya grabada, pero nunca la pusieron al aire” y “En mi casa la miramos de principio a fin. Mi mamá estuvo más de un año escuchando ‘Si supieras’, el tema de Joaquín y Manuela, los personajes de Gustavo Bermúdez y Ana María Orozco”, fueron solo algunos de los comentarios.