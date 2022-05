Participó en Bienvenidos a bordo como doble de Ricardo Fort, pero lo confundieron con Iron Man

En una nueva emisión de Bienvenidos a Bordo (eltrece), el doble de Ricardo Fort se presentó en el estudio y los miembros del jurado tuvieron algunos problemas para reconocerlo. Incluso, al participante lo confundieron con Iron Man y se sorprendió. A pesar de las dudas, Laurita Fernández tenía claro de quién se trataba desde el principio... o eso al menos dijo ante cámaras.

El ciclo es uno de los grandes éxitos del canal. Después de la salida de Guido Kaczka de la conducción del programa, Laurita se hizo cargo y continúa el éxito. Dentro de los distintos segmentos y competencias, el más reconocido es la puerta de los parecidos. Allí, los participantes que tengan similitud física con un famoso deben acercarse y esperar que las figuras del ciclo los reconozcan.

Eso fue lo que intentó el doble de Ricardo Fort en esta ocasión. Con un notorio parecido, el imitador entró vestido con remera, campera y jeans ajustados. Además, como accesorios tenía también un collar y unos lentes de sol.

Desde el comienzo la conductora estaba convencida de quién era el personaje y no mostraba ningún tipo de duda. Distinta era la situación del panel del jurado, que la tenían un poco más difícil para encontrar el parecido. En ese sentido, Hernán Drago empezó con el intento de “un galán de telenovela de México”.

A continuación, Laurita le consultó al participante si se había hecho alguna operación para parecerse a Fort: “Uno ya nace así o se hace cositas para parecerse, ¿te hiciste cositas?”. Rápidamente, él contestó negativamente y sorprendió a la bailarina.

El doble de Ricardo Fort se presentó en Bienvenidos a Bordo

Para intentar rescatar a sus compañeros, la conductora le pidió que se saque la campera y se enfocó en el físico del participante y su similitud con el empresario chocolatero. En esa misma línea, él dijo algunas palabras y demostró que también tenía un parecido en la forma de hablar.

A pesar de los detalles, los miembros del jurado seguían sin poder resolverlo y Facu Mazzei arriesgó el nombre de Jony Lazarte, el bailarín que se consagró campeón de La Academia junto a Noelia Marzol. “Estoy re perdido”, lanzó Drago en un momento. Después de que Laurita hizo otra acotación sobre el físico del participante, el modelo creyó que tenía el nombre. “Ahora me di cuenta. Es Iron Man”, en referencia al personaje interpretado por Robert Downey Jr.

Cansado de los intentos fallidos, el imitador hizo un comentario para dejar en claro que era Ricardo Fort: “Te regalo un chocolate si querés”. Allí, tanto Drago como Mazzei y Adabel Guerrero le dieron la razón a la conductora y se confirmó el personaje.

El doble de Ricardo Fort estuvo en Bienvenidos a bordo (Foto: Captura de video)

Para celebrar que finalmente llegaron a la respuesta correcta, Laurita y el concursante bailaron al ritmo de “I Know You Want Me”, la canción de Pitbull que era un sello de Fort y que incluso fue interpretada por el empresario. Por último y para cerrar la participación, imitó la primera parte de la frase “Mamá, cortaste toda la luz” que dijo el chocolatero en su reality y que se volvió muy popular en redes sociales con el paso de los años.