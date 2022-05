La impensada reacción de un adolescente que estuvo al lado de Angelina Jolie en una cafetería en Ucrania

Angelina Jolie estuvo en la ciudad de Lviv, Ucrania, en calidad de embajadora de la ONU. Allí, además de mantener algunas reuniones, protagonizó un momento muy particular al aparecer en una cafetería y la secuencia no tardó en viralizarse.

En el video compartido en Twitter se puede observar a un joven de 14 años ignorar a Jolie cuando entra al restaurante y no darse cuenta que muchas personas le pedían fotos y autógrafos.

De nombre Julian, el chico escuchaba música y revisaba sus redes sociales cuando la actriz ingresó al local. Ni siquiera se dignó a levantar la mirada del teléfono celular. “Me senté a la mesa, escuché que alguien hablaba inglés y pensé que era una celebridad estadounidense de Instagram”, sostuvo en declaraciones a un medio local.

Un adolescente estuvo al lado de Angelina Jolie en un café y nunca la reconoció -

En esa misma línea, agregó: “Entonces me di cuenta de que era una celebridad, pero no descubrí quién era. En realidad es muy hermosa, y en las películas tiene tanto maquillaje que no la reconocés”.

A su vez, indicó: “Cuando llegué a casa, mi mamá me mostró un video que nuestro vecino compartió con ella, y ya era popular. Fue como un sueño despierto. Todo aparentemente real, pero como si también pudieras despertar y todo desaparece”.

Claro que, como suele suceder en estos casos, el material no tardó en recorrer las redes sociales y las opiniones de los usuarios no se hicieron esperar: “El muchacho en la mesa lleva la calma a un nivel completamente nuevo”; “Cuando nacés en la década de 2010 y no sabes quién es Angelina Jolie”; “Qué lindo cómo el niño mira su teléfono, sin darse cuenta de ella. Tan típico de los niños” y “Niño ignora a Angelina Jolie debido a que fue absorbido por el teléfono celular. La sociedad moderna en exhibición”, fueron solo algunos de ellos.

Angelina Jolie en Lviv, Ucrania (AP Photo/VEduard Tomilchenko) Eduard Tomilchenko - AP

La llegada de Angelina Jolie a Ucrania

Días atrás otro video de la actriz en Ucrania también recorrió las redes sociales, aunque por un motivo muy serio: buscaba refugio cuando comenzaron a a sonar las sirenas antiaéreas. En la filmación se escucha que una mujer de su equipo le dice a la persona que graba la secuencia que por favor deje de hacerlo. Momentos antes de la evacuación, Jolie se había reunido con niños afectados por el guerra y visitó hospitales y ONGs que ayudan a los heridos y desplazados.

La ganadora del premio Oscar está comprometida con el conflicto bélico en Europa desde hace tiempo. A fines de marzo visitó por sorpresa a los niños ucranianos ingresados en el hospital Bambino Gesú de Roma y no dudó en transmitir su preocupación por el futuro incierto que encaran.

“Rezo por el final de esta guerra. Ese es el único modo de detener el sufrimiento y las huidas de la zona del conflicto. Es horrible ver que los niños pagan el precio, en vidas perdidas, una salud herida y con traumas”, declaró tras la visita.