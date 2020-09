Pampita contesto si se tatuaría el nombre de su marido Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de septiembre de 2020 • 09:29

Carolina "Pampita" Ardohain vivió un incómodo momento durante su programa cuando le hicieron una pregunta muy íntima que involucra su relación con su marido, Roberto García Moritán.

Todo comenzó cuando las panelistas de Pampita Online recordaron romances fugaces de los famosos. Era el momento de el noviazgo entre Andrea Rincón y el cantante de Miranda! Ale Sergi, quienes estuvieron juntos muy poco tiempo, pero que sin embargo, se llegaron a tatuar sus nombres en el cuerpo del otro.

La incómoda respuesta de Pampita cuando le preguntaron si se tatuaría el nombre de su marido 01:30

Video

"A ella nunca le vi ese tatuaje", indicó Pampita. A lo que Barby Franco replicó: "Capaz se lo hizo con henna". Entre risas, Pampita opinó que era una buena idea. "Si ves que la pareja dura cinco o diez años, ahí te lo reafirmás", completó.

En ese momento, sin anestesia, Barby le preguntó: "Caro, ¿te tatuarías acá, 'Robert'?", señalando el pecho. Algo incómoda, Pampita respondió: "Eh, no sé. Igual, Robert tiene a sus hijos tatuados".

No conforme con la respuesta, la novia del abogado Fernando Burlando insistió: "¿Y la 'R' de 'Robert', acá en la muñeca?".

"No sé, no sé", volvió a contestar, esquiva, la modelo. Rápidamente otra panelista recordó que Pampita no tiene ningún tatuaje en su cuerpo. "Capaz si tengo que arrancar, arranco con el nombre de los chicos", completó la conductora.