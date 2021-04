La indignación de María Rosa Fugazot: “Aporté 62 años y cobro $20 mil de jubilación”

María Rosa Fugazot manifestó su indignación por la suma que cobra de jubilación después de aportar durante casi toda su vida. La actriz de 78 años también reflexionó sobre la situación que padece el colectivo de actores y actrices en medio de las nuevas restricciones que dispuso el Gobierno para contener los contagios de coronavirus.

A través de una entrevista virtual que le hizo Fabián Doman en Intratables (América) para hablar de la obra La chica de sombrero rosa que había estrenado en el teatro la semana pasada, Fugazot reveló que cobra 20 mil pesos de jubilación. El conductor también quiso saber cómo se mantiene en este momento sin poder trabajar y si necesitaba el dinero para subsistir en medio de la pandemia.

“Ahora estamos parados otra vez. Me hice 12 chequeos, sigo siendo negativa, me dieron la primera dosis de la vacuna Sputnik V, el 2 de este mes y me dijeron que en 84 días me iban a dar la otra. Le hice un chiste a la chica porque le dije: ‘Si estoy viva vengo’. Si no me lo tomo con humor me suicido. La realidad es horrible; yo no puedo entender, pero puedo entender los cuidados”, dijo.

Ante la consulta del conductor sobre si en este momento necesitaba un ingreso para poder vivir, la actriz expresó: “Por supuesto que sí, porque nunca fui millonaria. Siempre trabajé y pagué todo lo que tenía que pagar. Me jubilé a los 65 años y había pagado dos veces la jubilación, porque a los 16 me dijeron que no tenía los papeles presentados, pero a mí se me descontaba desde los 15, cuando empecé a trabajar, pero no estaba la plata. No sé a dónde habrá ido a parar la plata. A los 18 me anoté y a los 23 otra vez habían desaparecido, y otra vez tuve que volver a aportar”, contó.

“Hoy cobro la mínima, que son 20 mil pesos, y aporté durante 62 años. Y no solo eso, pagué la quinta categoría, dos retroactivos que no sé por qué misterio desaparecían los papeles y mi plata no sé a dónde iba, pero venía pagando”, denunció.

Por último, reflexionó: “Lo poco o mucho que gané y lo poco que tengo, junto con la educación de mis hijos me lo gané trabajando”.

LA NACION