La cantante habló sobre su chip sexual y los resultados. Fuente: El Trece

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de agosto de 2020 • 16:28

La cantante Gladys "La Bomba Tucumana" sorprendió a todos los invitados de Almorzando con Mirtha Legrand al confesar algo que sufre a nivel sexual y por lo cual tomó la decisión de implantarse un chip.

"Me puse un chip sexual en Tucumán, no para tener más deseo, sino que en mi caso y por mi edad ya no tengo mis ciclos y entré en una etapa de pre menopausia. Yo tenía muchos calores", confesó la cantante. "Es una pequeña incisión chiquita que te hacen arriba de la cintura y este chip libera hormonas. Libera la cantidad de estrógeno necesario para estar bien".

"¿Sentís cambios?", le consultó Jey Mammón. "Aprovecho para decirle al doctor que comencé a sentir calores de nuevo. Me lo puso hace muy poquito. Me hice los estudios y hormonalmente estoy muy mal. Hice un tratamiento muy largo como de 10 años y la verdad es que ya no quería tomar más hormonas", declaró Gladys.

"¿Se te avivó el deseo sexual?", preguntó Juanita Viale. "Nada, además estoy sola. Siempre fui una persona muy rara en la parte sexual. Soy muy asexuada. Me encantaría ser 'tucutún, tucutún', pero nada", agregó la cantante entre risas.