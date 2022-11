Habló el titular de la agrupación de encargados y volvió a apuntar contra Guillermo Francella: “Que no nos ensucie más”

escuchar

Hace apenas una semana El encargado llegó a Star+ y en muy poco tiempo se convirtió en un sorpresivo éxito, generando mucha conversación en redes y medios de comunicación.

Protagonizada por Guillermo Francella -quien interpreta allí a Eliseo, un encargado de edificio algo oscuro- la serie también quedó envuelta en una polémica luego de que una agrupación de trabajadores de edificios se sintiera directamente afectada por la ficción. Tras publicar una carta de repudio y recibir una dura respuesta de parte del actor, el titular de dicho agrupación habló con Juan Etchegoyen en Mitre Live y volvió a apuntar contra la producción de la serie y el actor.

Luego de que trascendiera una carta firmada por la agrupación de encargados en contra de la nueva serie de Francella, desde A la tarde, por América, fueron a buscar a Francella para conocer su opinión.

Con su habitual crudeza, el actor disparó: “Es como si el día de mañana hiciera de un policía corrupto y la policía crea que toda la fuerza es corrupta o si hiciera de un pedófilo que es un pediatra y todos los pediatras son pedófilos… Creo que habla un poco de la mediocridad intelectual, ¿no? De la falta de criterio absoluta para razonar una propuesta de ficción”, expresó.

Finalmente, aseguró que fue un trabajo hecho con mucha dedicación de parte de todos los involucrados y que nunca tuvieron la intención de faltarle el respeto a nadie. Sin embargo, sus dichos solo lograron enfurecer más a quienes se sintieron afectados y en las horas siguientes Diego Trejo, líder de la agrupación que, asegura, cuenta con más de 4 mil asociados, dialogó en un mano a mano con Juan Etchegoyen.

Guillermo Francella personifica a Eliseo en El encargado, la nueva serie de Star+ Star+

“Estoy enojado porque nos está tratando de corruptos, de ladrones, prácticamente. Es algo que no me entra en la cabeza por qué hace estas cosas. Ahora, lo que diga Guillermo Francella me tiene sin cuidado, no me interesa. A mi lo que me importan son mis colegas que están ahí y les dicen ‘¿cómo andás, todo bien Eliseo?’. Es feo, es horrible”, expresó Trejo, quien tras escuchar los dichos del actor replicó: “Me parece que nos está cargando pero ¿qué le puedo decir? Yo lo veo de otra forma y me parece que él debería pedir disculpas. Tiene que darse cuenta de que nosotros hacemos un trabajo... ¿Qué pasaría si el día de mañana nosotros hacemos una serie y lo retratamos a él como un maniático, un extorsionador, un enfermo? No le va a gustar”, afirmó.

Además de remarcar que la serie no le había gustado “para nada” destacó los dos aspectos de la ficción que más le “dolieron”: “Cómo se nos trata y la posición en la que nos pone. Eso me dolió. Que somos corruptos, que chantajeamos a los propietarios... Eso es lo que más me impactó de la serie”, detalló.

La carta de la Agrupación de Encargados

Asimismo, remarcó que notó un cambio en su trabajo tras el estreno. “En mi edificio ahora me miran medio raro. No solamente me afectó a mi, sino también a mis compañeros. Me han llamado para decirme ‘viste la serie de Francella, cómo nos ensucia’. Primero nos tocaron con el tema de Mangeri [el portero de Palermo condenado por el femicidio de Ángeles Rawson], que no te podías parar en la calle a mirar a nadie porque ya te decían que eras un asesino y ahora con lo de El encargado nos hundió peor todavía”. Y remató: “Que no nos ensucie más. No nos representa en nada”.

Cerca del final, se detuvo a aclarar que él es la cara de un grupo que se formó para que las personas que trabajan dentro de este rubro puedan dialogar sobre el sindicato y la obra social, pero que no son un sindicato oficial ni tienen vínculo orgánico con ningún gremio.

De hecho, poco después de estos dichos, el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal) salió a despegarse de la polémica, remarcando que el gremio “no tiene postura oficial” sobre El Encargado.

LA NACION