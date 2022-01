Noelia Marzol tuvo un cruce con sus seguidores y les puso los puntos: “No me agredan”

“Aunque mamá sea atea… ¡Reyes llega para todos los bebés! Pool Party”, escribió Noelia Marzol en su cuenta de Instagram, para mostrar que su pequeño hijo Donatello recibió una pileta de regalo el 6 de enero. Este simple comentario desató la ola de críticas de parte de sus seguidores. Ante tantos cuestionamientos, la bailarina habló de las creencias religiosas y causó enojo entre sus seguidores.

En muchas ocasiones la actriz de Sex contó que no cree en la existencia de Dios, un tema que históricamente generó conflictos entre quienes afirman lo contrario y profesan una religión. Tras las agresiones que recibió con la publicación por el día de Reyes, decidió hacer un descargo donde pidió respeto.

Noelia Marzol mostró el regalo que recibió su hijo por los Reyes Magos. Instagram @noeliamarzolok

“Cada vez que digo que soy atea se me viene como una ola de agresiones, que no puedo entender. Yo no quiero convencer a nadie de nada, así que le pido por favor que no me traten de convencer a mí de cosas que yo no creo”, expresó la ganadora de La Academia (eltrece) en un video publicado en sus historias de Instagram. Allí se la ve hablar frente a cámara mientras da un paseo con su hijo.

En ese sentido, agregó: “A mí me hace bien creer que lo único que a tenemos es la vida terrenal y que hay que aprovechar cada día al máximo. Si a otra persona le hace bien otra cosa, bienvenido. A mi hijo yo le informo lo que quiere saber de cada una de las religiones y él tiene la libertad de elegir qué es lo que quiere cuando sea grande”.

Noelia Marzol

Visiblemente disgustada ante la reacción de sus seguidores, les pidió nuevamente que no traten de convencerla sobre otras creencias, como así también que no tengan malos tratos hacia ella por expresar sus pensamientos: “No me agredan, yo no agredo a nadie , respeto a todos, así que por favor respeten a una persona que es atea y que no cree en otra cosa”.

El descargo de Marzol ante las críticas. Instagram @noeliamarzolok

Más allá de este cruce específicamente sobre religión, Marzol a diario recibe cuestionamientos en las redes sociales, en la mayoría de las veces por la crianza de su hijo, de ocho meses.. Y, al igual que hizo en esta oportunidad, también sale al cruce de las críticas sobre su maternidad: “Chicas, ya deberían saber que estas opiniones me resbalan. No gasten su preciado tiempo escribiéndome conceptos raros. Háganse un favor”, expresó en sus redes tiempo atrás.