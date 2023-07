La inesperada reacción de Sofía Jujuy cuando enteró en vivo que su exnovio la engaño con cinco chicas en una noche

escuchar

De regreso a la Argentina, luego de sus responsabilidades laborales en Croacia y vacaciones en España, Sofía “Jujuy” Jiménez se encuentra con una nueva realidad que no esperaba: hacer el duelo de su separación. En medio de su viaje, se enteró por la difusión de un video en las redes sociales que quien era su novio, Bautista Bello, la engañó y decidió terminar con la relación. Fue la propia hermana de la modelo quien reveló en diálogo con LAM (América) que no fue la primera vez que su excuñado fue infiel y reveló detalles que dejaron sin palabras a la protagonista.

A sus 32 años, Sofía ya había planeado un futuro con Bautista Bello, al soñar con conformar una familia y caminar juntos por la vida, pero aquellos deseos se vieron derrumbados para la modelo al terminar su relación por una infidelidad que se viralizó en redes sociales, y que fue el puntapié para “desenmascarar” al joven que reiteradas veces la engañó, tal como lo describió Inés Jiménez, en diálogo con LAM.

Sofía "Jujy" Jiménez habló sobre su separación de Bautista Bello (Foto Instagram @sofijuok)

Lo que comenzó como un móvil para que la modelo contara cómo vive sus primeros días de regreso a la Argentina en medio del escándalo de infinidad, decidió compartir pantalla con sus hermanas - Inés y Pilar- al describirlas como el gran apoyo con el que cuenta en esta dura etapa que atraviesa. Emocionada, les agradeció por su compañía. Y fue en medio de este emotivo momento que Inés tomó la palabra y contó que para ella fue una sorpresa la actitud de Bautista, pero que ella misma descubrió que las infidelidades fueron reiteradas.

“Cuando Sofi estaba desconectada me llega un video de alguien de joda, lo veo y nunca lo reconocí a Bauti. Inocente, creí en él porque pintaba otra cosa. Uno se va dando cuenta cómo es una persona porque tenés el mujeriego pero él se mostraba enamorado, como que ella era su alma gemela”, introdujo la joven, visiblemente enojada por el sufrimiento de su hermana.

Acto seguido, sugirió que en el caso de no querer lastimar, Bautista podría haber llevado a cabo las infidelidades con cuidado, pero se mostró con chicas sin pensar en Sofía. ”A mí me mandaron otro video. Primero sale el de Brasil, pero 10 días antes me había mandado otro video, que no lo reconocí y me fijé si era mi novio pero no. No entendí y lo dejé pasar. Cuando salta lo de la infidelidad, pensamos que capaz era solo un piquito. Cuando me cae la ficha me pongo a hablar con la chica que me había mandado el video”.

La reacción de Sofía Jujuy Jiménez al enterarse que su exnovio la engañó con cinco chicas

En aquella charla que tuvo con esta persona, seguidora de Sofía, la joven le confirmó que quien se veía en el video besando a una chica era Bautista Bello. “Fue en un boliche en Pilar y me dice que estuvo como si nada con 5 minas”, detalló Inés. El número que arrojó alertó a la modelo, quien espontáneamente preguntó sorprendida: “¿Con cinco? No sabía que eran cinco”.

Bautista Bello engañó a Jujuy y el momento se viralizó (Foto Instagram @sofijuok)

Ante la decepción que demostró la joven con su mirada, su hermana aclaró que esa noche en particular Bautista “se hizo el canchero” con cinco chicas - según el relato de esta seguidora- y con una de ellas se besó. “Yo te conté esto”, le aclaró a Sofía, quien lo confirmó, pero volvió a mostrarse sorprendida al escuchar el número cinco, aunque se mostró sonriente buscándole un tinte de humor a la situación.

Por supuesto, que aclaró que a pesar de que tenía planes a futuro con Bautista no hay posibilidad de una reconciliación. “Él me dijo que no se perdona ni a sí mismo por lo que me hizo”, reveló sobre la última charla que mantuvieron.

LA NACION