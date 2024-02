Escuchar

Todo parece indicar que se habría formado una nueva pareja en el mundo del espectáculo. El lunes, en LAM (América) mostraron una imagen de Nicolás Cabré compartiendo una comida con la bailarina, Rocío Pardo, quien fue pareje de Ulises Bueno. Rápidamente, las especulaciones sobre el romance se hicieron eco. En medio de las suposiciones, la joven fue consultada por su relación con el actor y si bien intentó evitar las preguntas, sus comentarios dieron mucho de qué hablar.

Rocío Pardo fue pareja de Ulises Bueno, y en 2021 participaron juntos de La Academia Instagram @rrociopardo

Esta semana en LAM, Pepe Ochoa anticipó un nuevo romance en la farándula. “´Él, primer actor, versátil, que puede hacer comedia y drama y está incursionando en la dirección”, indicó el panelista y rápidamente reveló: “El que vuelve a apostar al amor, es Nicolás Cabré”. Acto seguido mostró una imagen donde se pudo ver al exprotagonista de Mi hermano es un clon, compartiendo una comida en un bar junto a una mujer.

En el programa revelaron que se trataba de Rocío Pardo, actriz, bailarina y expareja de Ulises Bueno. “Se están dando lugar a conocerse; es una relación que viene desde hace un tiempo y ya se muestran juntos”, indicó Ochoa. La escena tuvo lugar en Carlos Paz, donde él se encuentra haciendo temporada con Los mosqueteros del rey. “Ella es la hija de un productor muy importante de allá. El verano los juntó y están enamorados”, agregó.

Nicolás Cabré, en la piel de uno de Los mosqueteros del rey, obra que representa en Carlos Paz Gerardo Viercovich

Pero, en medio de las especulaciones sobre el nuevo romance, quien rompió el silencio fue Rocío Pardo. Las cámaras de Intrusos (América) la encontraron cuando salía de cenar en Carlos Paz y aprovecharon para preguntarle por la relación con Cabré. “Dale, ya hablamos. ¡Me da vergüenza!”, dijo, sin frenar la marcha. “¿Podemos confirmar entonces?”, lanzó el cronista, pero ella se despidió y empezó a correr hacia un estacionamiento.

Sin embargo, cuando salía del lugar con su auto, se tomó unos segundos para conversar con el cronista, quien le preguntó por la foto que se filtró de ella con Cabré durante una comida. “¿Qué foto?”, lanzó la actriz con disimulo, pero no pudo ocultar la risa. “¿Qué está pasando con Nico?”, le preguntó el cronista y ella, para sorpresa de todos, dijo: “Estoy muy contenta”. Si bien el periodista quiso saber más sobre el romance, ella lo interrumpió y antes de marcharse comentó con una sonrisa: “Yo no quiero decir nada. Chau”.

Durante el último tiempo, a Nicolás Cabré se lo involucró en varias historias amorosas. En diciembre, Majo Martino aseguró en Mañanísima (eltrece) que el actor, presuntamente, habría estado involucrado con dos mujeres a la vez. Según la panelista, una de ellas habría sido la productora Jazmín Macino y la otra, una joven llamada Ariana Surur.

El especial saludo de la China Suárez a Nicolás Cabré por su cumpleaños

Si bien Nicolás Cabré no suele hablar mucho sobre su vida personal, no duda en evidenciar el excelente vínculo que mantiene con María Eugenia Suárez, la madre de su hija, Rufina. Incluso, el 6 de febrero, el exprotagonista de Son amores, cumplió 44 años y su ex le dedicó un sentido mensaje en las redes.

La China Suárez le dedicó un sentido mensaje a Nico Cabré por su cumpleaños y él lo dudó en agradecerle (Foto: Instagram @nicolascabre80)

“Feliz cumpleaños. Gracias por regalarle tiempo, momentos y recuerdos a nuestra hija. Qué fortuna ser familia”, escribió Eugenia en la publicación que hizo en Instagram, junto a una foto de Nicolás y Rufina en la playa. Por su parte, él no tardó en agradecerle el gesto: compartió el posteo en sus redes y expresó: “Sí, qué fortuna ser familia. Gracias”.