La influencer a la que Barby Silenzi le tiene bronca: “Se hizo la linda con El Polaco”

La Previa de La Academia es un programa que conducen Lizardo Ponce y Lourdes Sánchez en Ciudad Magazine. De cara al estreno del nuevo certamen, varias personalidades que participarán pasaron por el estudio para brindar una entrevista. En una de las últimas jornadas estuvo presente Barby Silenzi, pareja de El Polaco y nueva participante del programa de Marcelo Tinelli.

En ese sentido, si bien la charla principal se centró en lo que será su rol dentro del reality, también se le consultó por su relación con el cantante y cómo están hoy luego de los tiempos turbulentos que vivieron meses atrás.

"Juli Puente se hizo la linda con El Polaco"

Silenzi reveló que es muy celosa y que tiene a una influencer “en la mira”. “Hay una que se hizo la linda, me estoy acordando ahora. Tiene novio la chica, le hizo como un juego de ‘vamos a hacer cardio’”, expresó en su entrevista. “¿Qué es cardio? ¿Es la reina del cardio? Es copada”, bromeó.

Entre gritos, los panelistas expresaron que se trataba de Juli Puente. “Ella le preguntó a él para hacer cardio pero ¿A vos no te preguntó también ¿No te invitó?”, inquirió Celeste Muriega. “Es buena onda pero no me gustó lo del cardio. A mí la confianza no me gusta”, respondió entre risas.

Pese a demostrar que no estaba contenta con el ida y vuelta entre Puente y El Polaco en redes, recalcó que “está todo bien” y que si se cruzan “hay buena onda”.

LA NACION