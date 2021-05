Carmen Barbieri habló de su gran deseo de ser abuela: “Fede tiene otros planes”

Carmen Barbieri se muestra muy entusiasmada desde que recuperó su lugar en la segunda temporada de MasterChef Celebrity. Tras superar las complicaciones de salud derivadas del coronavirus, la actriz debutó en el reality de cocina y sigue en carrera gala tras gala. En un picante diálogo con Santiago del Moro, confesó que sueña con ser abuela, pero su único hijo no proyecta la paternidad en un futuro cercano: “Fede tiene otros planes”.

En su paso habitual por las estaciones de cocina de los participantes, el conductor mantuvo una divertida charla con la capocómica. “¿Te imaginabas a esta altura de tu vida, después de haber hecho todo lo que hiciste y vivir todo lo que viviste, estar en este certamen donde te ve todo el mundo?”, le preguntó Del Moro.

“No me lo imaginaba. Cuando me convocaron se me truncó y dije “no era para mí”; pero es para mí. Estoy muy feliz”, respondió con una gran sonrisa. Entonces, el conductor quiso saber quién es su crítico número uno a la hora de analizar sus platos, y la participante no dudó en revelar que su hijo, Federico Bal, es el que más la reta.

Carmen Barbieri confesó sus ganas de ser abuela: "Fede tiene otros planes" - Fuente: Telefe

Además, contó que no solo está pendiente de las devoluciones que le brindan los tres jurados, sino también del tiempo que pasa trabajando y ensayando sus creaciones. “Viste que en un momento los hijos pasamos a ser los padres de nuestros viejos”, deslizó con complicidad Del Moro. Barbieri coincidió al instante: “Y sí, con todo lo que pasó; va a ser un gran padre”.

“Ojalá me de un nietito pronto. Sueño con eso, pero está en él, y ahora tiene otros planes”, admitió con resignación. Sin poder evitar tentarse, el conductor acotó con picardía: “Sí, tiene muchos. Lo que le sobra a Fede son planes. ¡Y los fines de semana ni te cuento!”.

Entre risas, Barbieri asintió mientras trataba de concentrarse en seguir cocinando. Del Moro fue más allá y se animó a recordar el audio de la polémica invitación de Bal a una fiesta en su casa: “Cuando pase todo esto, la peste y el virus, vamos a ir todos a su gran pileta”.

“Vamos, pero que sea una cosa bien familiar, por favor”, expresó la concursante. El presentador remató la situación con una frase inesperada: “Que pase lo que tenga que pasar, Carmen. ¡Vamos a la pileta!”. “¡Por Dios, Santiago!”, concluyó Barbieri.

LA NACION