“¿Un ingrediente del ceviche?”: la respuesta que tentó a Darío Barassi en 100 argentinos dicen

Todos los días, el conductor de 100 argentinos dicen (eltrece), Darío Barassi se divierte con las ocurrencias de sus invitados. En el programa, el humorista protagonizó una gran cantidad de momentos que logran trascender la pantalla por el ida y vuelta que se genera con los participantes. Eso fue lo que pasó este martes cuando un joven cometió una serie de equivocaciones que hicieron estallar de risas al conductor.

En uno de los segmentos, Facundo, un participante, tuvo una serie de divertidos errores, por lo que Barassi no pudo contenerse al escuchar cada una de las insólitas respuestas que tenía el concursante para cada pregunta.

“Apodo de un brasilero o brasilera”, le preguntó el conductor al joven, quien no se tomó ni un segundo para dar la respuesta con total seguridad: “Brazuca”. Esto, lejos de pasar desapercibido en el estudio, fue interceptado en seguida por Barassi, que se mostró sorprendido por la respuesta sin haber terminado de hacer la pregunta.

Darío Barassi sobre un participante: “Quiero que sea parte de mi familia”

“Un ingrediente del ceviche”, continuó con el cuestionario el conductor. El concursante, un tanto confundido, lanzó: “Repollo”. La situación generó una ola de risas ante la insólita respuesta. “Quiero que sea parte de mi familia. Quiero que sea como un primo, un sobrino”, expresó Barassi con picardía.

Acto seguido le recriminó sobre la rapidez con la que respondió el cuestionario: “¿Cómo no me dejás terminar, Facundo? ¡Repollo! ¡Brazuca!”, espetó y agregó: “Famosos: Pelé, Shusha, no sé”.

